Pechino Express 2022, anticipazioni settima puntata, 21 aprile

Questa sera, giovedì 21 aprile 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Uno la settima puntata di Pechino Express 2022. Il reality show lascia Rai 2 per avventurarsi sui piccoli schermi della pay-tv di Sky e vedrà in gara dieci coppie per un totale di venti concorrenti. Come da tradizione, ogni coppia sceglie un nome di battaglia, ma soltanto una sarà proclamata vincitrice di questa edizione. Ma quali sono le anticipazioni della settima puntata di Pechino Express 2022, in onda stasera, giovedì 21 aprile? Scopriamole insieme.

Anticipazioni: l’itinerario, la tappa del viaggio

Torna l’appuntamento con Pechino Express in onda giovedì 21 aprile su Sky e in streaming su NOW. La sesta tappa si è chiusa con la clamorosa eliminazione dei Fidanzatini, eliminati da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni dopo la loro vittoria del 14 aprile. Rita Rusic, da vera signora, ha dimostrato ancora una volta grande sportività. Lo stesso non si può dire, invece, di Helena e Nikita, ormai diventate a pieno titolo la coppia più odiata di Pechino Express 2022. È con questo mood, dunque, che le coppie faranno il loro ingresso nel terzo Paese previsto nell’itinerario della Rotta dei Sultani: la Giordania. Una terra millenaria incastonata nel deserto, con una cultura dai mille misteri e paesaggi mozzafiato. Il viaggio delle coppie partirà dal sito archeologico più famoso della Giordania: Petra, ex-capitale del Regno nabateo e conosciuta anche come “Il Tesoro”. Qui, ai piedi dell’incredibile facciata del 300 a.C. stretta nella gola rocciosa di Al Siq, riprenderà l’avventura dei viaggiatori. Una location così magica come Petra non può certo essere esplorata solo in autostop. Per questo, Enzo Miccio (definitivamente subentrato a Costantino a causa di un infortunio) ha deciso di mettere alla prova i viaggiatori con dei mezzi di trasporto più in linea al contesto. Nel corso della puntata vedremo le coppie immergersi nelle acque del Mar Rosso per una missione tra le bellezze della barriera corallina e farsi strada tra le dune del deserto a dorso di dromedario. Che altro succederà nella puntata 7 di Pechino Express 2022? Le sorprese non sono finite. Dopo aver fatto sentire la sua mancanza nelle scorse tappe della Rotta dei Sultani, è finalmente tornato l’handicap più temuto dai viaggiatori di Pechino Express. Nella puntata 7 tornerà la famigerata bandiera nera di Pechino Express!

Pechino Express 2022: le coppie in gara

La nuova edizione di Pechino Express parte con dieci coppie in gara per un totale di venti concorrenti. Come da tradizione, ogni coppia ha scelto un nome per la gara. A guidarli in questa lunga e difficile avventura è ancora una volta Costantino della Gherardesca, che riprende il suo ruolo di conduttore anche in casa Sky. Ecco di seguito chi sono le coppie e i concorrenti in gara di Pechino Express 2022:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”

Streaming e TV

Dove vedere la settima puntata di Pechino Express 2022 in diretta tv e in streaming? Il reality show va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno disponibile al canale 108, digitale terrestre canale 455 a partire dal 10 marzo 2022. È sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.