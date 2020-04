Pechino Express 2020, il vincitore dell’ottava edizione

PECHINO EXPRESS 2020 VINCITORE – Questa sera, 14 aprile 2020, va in scena la resa dei conti (la finale) per Pechino Express 2020, l’adventure game di Rai 2 giunto alla sua ottava edizione. Ma chi ha vinto l’edizione 8 di Pechino Express (2020)? Chi ha trionfato in finale? Anche quest’anno al timone dello show abbiamo visto Costantino della Gherardesca guidare le dieci coppie in gara ma, alla puntata finale, sono arrivate soltanto in tre. A contendersi il podio, infatti, nella puntata finale andata in onda oggi, martedì 14 aprile 2020, abbiamo visto come finalisti: i favoritissimi Wedding Planner (sempre primi o secondi per tutti i 7000 chilometri), le Collegiali e le Top. L’ultima tappa ha visto le tre coppie (sei concorrenti) viaggiare per la Corea del Sud, partendo da Suwon per arrivare a Seul. Ma chi ha vinto la finale di Pechino Express 2020 in onda oggi? Di seguito la risposta.

Pechino Express 2020, chi ha vinto l’ottava edizione: ecco il vincitore, la coppia

Aggiornamento in corso… Qui troverete il nome della coppia vincitrice di Pechino Express 2020 al termine della finale in onda oggi, 14 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 2.

Pechino Express: i vincitori delle precedenti edizioni, le coppie

Pechino Express è un adventure game che va in onda da otto edizioni. La prima, andata in onda nel 2012, ha visto la conduzione di Emanuele Filiberto di Savoia (e Costantino della Gherardesca invece era uno dei concorrenti) e in quell’occasione a vincere furono Gli Attori, coppia formata da Alessandro Sampaoli e Debora Villa. L’anno seguente, per la seconda edizione ha trionfato la coppia degli Sportivi (Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni), mentre nella terza edizione abbiamo visto vincere i Coinquilini, con Stefano Corti e Alessandro Onnis. Nella quarta edizione a vincere Pechino Express sono stati gli Antipodi, con Antonio Andrea Pinna e Roberto Bertolini, mentre nella quinta stagione hanno trionfato I socialisti (Alessio Stigliano e Alessandro Tenace). La sesta edizione ha visto la vittoria de Le clubber con Valentina Pegorer ed Ema Stoccolma, mentre la settima ha visto vincere Le signore della TV, con Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta.

Dove vedere o rivedere la finale di Pechino Express 2020 in streaming? La finale è andata in onda oggi, 14 aprile 2020, alle ore 21,20 su RAI 2 e su RaiPlay.it. Sarà possibile recuperare la puntata sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

