Pechino Express, la tappa della puntata finale: Corea del Sud

PECHINO EXPRESS TAPPA FINALE – Qual è la nuova tappa di Pechino Express 2020? L’adventure game di Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca, va in onda stasera, martedì 14 aprile 2020, con la puntata finale, la cui ambientazione sarà in Corea del Sud, l’ultimo paese che i concorrenti attraverseranno.

La decima e ultima puntata di ‘Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente’ vede ai nastri di partenza tre agguerrite coppie di vip (nella scorsa puntata sono stati eliminati i Gladiatori) si tratta di: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) e le Top (Ema Kovac e Dayane Mello). Vediamo di seguito come si strutturerà questa decima e ultima tappa di Pechino Express 2020.

Tappa finale: l’itinerario

La decima e ultima puntata di Pechino Express vede le tre coppie in gara partire per l’ultima volta da Suwon, una delle più grandi città della Corea del Sud. Essendo l’ultima puntata, non vedremo le tre coppie in gara affrontare delle prove vantaggio, ma dovranno comunque superare alcun prove per poter proseguire il viaggio fino a destinazione. Questa sera vedremo le tre coppie percorrere 84 chilometri per poi arrivare al traguardo, cioè Seul, e scoprire chi ha vinto questa ottava edizione del programma.

Chi riuscirà a trionfare? Qualcuno sarà eliminato? Quali saranno le coppie che voleranno in Corea del Sud?

