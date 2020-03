Pechino Express, la tappa dell’ottava puntata: Cina

PECHINO EXPRESS SETTIMA TAPPA – Qual è la nuova tappa di Pechino Express 2020? L’adventure game di Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca, va in onda stasera, martedì 31 marzo 2020, con l’ottava puntata, la cui ambientazione sarà di nuovo la Cina.

L’ottava puntata (che coincide con l’ottava tappa) di ‘Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente’ vede ai nastri di partenza quattro agguerrite coppie di vip (nella scorsa puntata eliminate Mamma e figlia) si tratta di: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) e le Top (Ema Kovac e Dayane Mello). Vediamo di seguito come si strutturerà questa ottava tappa di Pechino Express 2020

Ottava tappa: l’itinerario

Anche stasera sarà ancora la Cina protagonista dell’avventura delle coppie ancora in gara a Pechino Express 8. Costantino della Gherardesca guiderà le coppie lungo un percorso di 395 chilometri fino ad arrivare a Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese, conosciuta come la Silicon Valley della Cina ma anche per essere una località costiera tra le più gettonate del paese asiatico. Chi riuscirà a trionfare? Qualcuno sarà eliminto? Quali saranno le coppie che voleranno in Corea del Sud? Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca, vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 24 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming Pechino Express

