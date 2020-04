Pechino Express, la tappa della nona puntata: Corea del Sud

PECHINO EXPRESS NONA TAPPA – Qual è la nuova tappa di Pechino Express 2020? L’adventure game di Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca, va in onda stasera, martedì 7 aprile 2020, con la nona puntata, la cui ambientazione sarà in Corea del Sud, l’ultimo paese che i concorrenti attraverseranno.

La nona puntata (che coincide con la nona tappa) di ‘Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente’ vede ai nastri di partenza quattro agguerrite coppie di vip (nella scorsa puntata nessuna eliminazione) si tratta di: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) e le Top (Ema Kovac e Dayane Mello). Vediamo di seguito come si strutturerà questa nona tappa di Pechino Express 2020.

Nona tappa: l’itinerario

Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express 2020, l’adventure game prodotto da Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia, oggi, 7 aprile 2020, guiderà le coppie per 352 chilometri in Corea del Sud, l’ultimo paese di questa edizione. I concorrenti in gara attraverseranno la città di Busan, quella di Namwon (dove si svolgerà la prova vantaggio) sino alla città di Taekwondowon. Le quattro coppie saranno chiamate alla prova dei 7 mostri che consiste nel mangiare altrettante pietanze a base di insetti o vermi. Molto probabile, a fine puntata, l’eliminazione di una coppia per arrivare alla finalissima del 14 aprile in tre. Chi riuscirà a trionfare? Qualcuno sarà eliminato? Quali saranno le coppie che voleranno in Corea del Sud? Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca, vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 7 aprile 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming Pechino Express

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 7 aprile 2020 su La7 Ricchi di fantasia trama: di cosa parla il film su Rai 1 con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli Ricchi di fantasia: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1