Pechino Express 2020: i finalisti ottava edizione

Quali sono i finalisti (o finaliste, visto che parliamo di coppie) di Pechino Express 2020? Ieri sera, 7 aprile 2020, è andata in scena la nona e penultima (la semifinale) puntata del game show di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Le quattro coppie in gara si sono sfidate in Corea del Sud, ma solo in tre hanno ottenuto il pass per la finalissima, in programma martedì 14 aprile. Ecco le tre coppie finaliste (o i finalisti) di Pechino Express 2020:

I wedding Planner Le Collegiali Le Top

I semifinalisti

La nona tappa, andata in onda il 7 aprile 2020 su Rai 2, è stata la prima in Corea del Sud, l’ultimo paese che i concorrenti in gara visiteranno in questa edizione. Quali erano le coppie semifinaliste? Eccole:

Le Top: Dayane Mello e Ema Kovac;

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi;

I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi;

Le collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni

Le coppie si sono sfidate lungo 352 chilometri in Corea del Sud. I concorrenti in gara hanno attraversato la città di Busan, quella di Namwon (dove si è svolta la prova vantaggio) sino alla città di Taekwondowon. Le quattro coppie hanno poi sostenuto la prova dei 7 mostri che consiste nel mangiare altrettante pietanze a base di insetti o vermi. Poi il verdetto finale.

Dove vedere la finale di Pechino Express 2020 in tv e streaming

Ma quando finisce Pechino Express? Quando sarà la finale? L’ultima tappa del game show di Costantino Della Gherardesca andrà in onda, salvo cambi di programma, martedì 14 aprile 2020 alle ore 21,20. Dove vedere l’ultima puntata di Pechino Express? Il programma va in onda, come detto, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

