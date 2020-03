Pechino Express 2020: quante puntate sono e quando finisce

Pechino Express 2020: quante puntate e quando finisce

Dall’11 febbraio su Rai 2 va in onda in prima serata Pechino Express 2020, l’ottava (8) edizione del game show condotto da Costantino Della Gherardesca. Un reality che prevede 10 coppie viaggiare per 7 mila chilometri in diversi paesi asiatici con l’obiettivo di arrivare in Corea del Sud. Ma quante puntate sono previste per Pechino Express 2020 e quando finirà? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Pechino Express 2020 andrà in onda per 10 puntate, una a settimana il martedì sera (salvo cambiamenti in corsa), che riassumeranno un’avventura durata in totale 37 giorni e girata lo scorso autunno in Asia. Questa stagione ha coinvolto una troupe di oltre 100 persone, suddivisa in 15 unità provenienti da Italia, Belgio e tutti i paesi visitati, tra cui anche lavoratori locali. Per confezionare le 10 puntate sono state necessarie circa 9000 ore di montaggio, realizzato in 16 settimane. Quando è prevista l’ultima puntata (la finale) di Pechino Express 2020? La messa in onda dell’ultima tappa (la decima) ad oggi è prevista per martedì 14 aprile 2020.

Le coppie in gara

Abbiamo visto quante puntate sono previste e quando finisce Pechino Express 2020, ma quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo:

Le Top: Dayane Mello e Ema Kovac

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi

I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi

Le collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni

Mamma e figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay

Padre e figlia: Marco Berry – Ludovica Marchisio

I Gugalioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo

Le figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma

I palermitani: Annandrea Vitano e Claudio Casisa

Gli inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori

I sopravvissuti: Vera Gemma e Gennaro Lillio*

*coppia che si è formata dopo l’infortunio al ginocchio rimediato da Asia Argento e l’eliminazione de I Guaglioni.

Dove vedere le puntate di Pechino Express 2020 in tv e streaming

Pechino Express 8 va in onda in chiaro su Rai 2. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, RaiPlay.it.

