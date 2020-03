Pechino Express, le coppie (concorrenti) in gara oggi

PECHINO EXPRESS 2020 COPPIE – Questa sera, martedì 17 marzo 2020, va in onda Pechino Express. Alle ore 21,20 su Rai 2 verrà trasmessa la sesta puntata del game show condotto da Costantino Della Gherardesca che vede 10 (6 dopo quattro puntate) coppie viaggiare senza soldi per diversi paesi asiatici. Ma quali sono i concorrenti (le coppie) dell’ottava edizione di Pechino Express in gara oggi (sesta puntata)? Vediamo insieme chi è rimasto e gareggerà per la vittoria di tappa.

Nella scorsa puntata, la quinta (andata in onda il 10 marzo) non è stata eliminata nessuna coppia. Ciò significa che sono ancora in sei. Nella tappa di oggi, 17 marzo 2020, correranno quindi 6 coppie. Quali? Eccole nel dettaglio:

*al termine della seconda puntata Asia Argento ha dovuto abbandonare la gara per un infortunio al ginocchio. Vera Gemma si è quindi unita a Gennaro Lillio, eliminato poco prima, in una nuova coppia: I sopravvissuti.

Le coppie eliminate / ritirate

Quali sono le coppie eliminate da Pechino Express? Di seguito i concorrenti eliminati dopo cinque puntate di Pechino Express 8:

Padre e figlia: Marco Berry – Ludovica Marchisio ELIMINATI

I Gugalioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo ELIMINATI

Le figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma RITIRATA

I palermitani: Annandrea Vitano e Claudio Casisa ELIMINATI

Gli inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori ELIMINATI

Chi vincerà la sesta tappa in programma oggi? Qualche coppia sarà eliminata o, nonostante l’ultimo posto, sarà graziata? Appuntamento a stasera, martedì 17 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 per le risposte sui concorrenti di Pechino Express 2020.

