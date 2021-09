Peccati ad alta quota: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 11 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Peccati ad alta quota, film thriller del 2020 diretto da Sam Irvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lauren è una giovane donna che lavora come hostess. Lei e la sua amica Ashley, sono però messe alle strette dalla loro azienda, che, in crisi, riduce i voli e quindi anche lo stipendio. Casualmente Lauren incontra Hannah, che le propone di lavorare in una compagnia privata. L’offerta è allettante e quindi Lauren e la sua amica decidono di accettare. In realtà questa compagnia aerea pretende qualcosa di più di quello che fa una hostess in volo. La trovata vincente di questa società è quella di mettere a disposizione di clienti molto facoltosi, una guida che li accompagni per tutta la durata della loro permanenza. Ben presto le due ragazze si accorgono delle finalità, neanche tanto nascoste del loro lavoro. Ashley, da parte sua è felice, mentre Lauren ha qualche difficoltà. Dopo la morte di un collega, Lauren apprende il segreto del proprietario e diventa per questo motivo il prossimo bersaglio.

Peccati ad alta quota: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Peccati ad alta quota, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Chloe Carabasi

Adam Huss

Griffin Freeman

Saxon Sharbino

Gary Weeks

Ella Frazee

Nicholas David King

Kara Royster

James J. Fuertes

Streaming e tv

Dove vedere Peccati ad alta quota in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.