Paycheck: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, giovedì 21 luglio 2022, va in onda su Sky Cinema 1 Paycheck, un film di fantascienza uscito nel 2003. Diretto da John Woo, è tratto dall’omonimo racconto – in italiano Previdenza – di Philip K. Dick uscito negli anni ’50. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Paycheck. Il film racconta la storia di Michael, un ingegnere informatico dalla mente brillante che lavora per una multinazionale. Il suo compito è rubare segreti commerciali ed è bravissimo in quello che fa. Tuttavia è costretto a mantenere la segretezza dei progetti a cui lavora e per questo gli viene cancellata la memoria ogni volta che porta a termine un incarico. In cambio però ottiene un ricco assegno. Ma a furia di cancellare la memoria Michale inizia a perdere contatto con la sua vita e con la sua personalità dimenticandone gran parte. Così dopo l’ennesimo lavaggio del cervello Michael anziché soldi ottiene una borsa piena di effetti personali. Incuriosito inizia ad indagare e scopre che si tratta di oggetti appartenuti a lui.

Paycheck: il cast del film

Chi fa parte del cast di Paycheck? Il film vede come protagonista un attore hollywoodiano ormai ben noto quale Ben Affleck che interpreta Michael Jennings. Di segutio vediamo tutti gli attori e i rispettivi personaggi:

Ben Affleck: Michael Jennings

Aaron Eckhart: James Rethrick

Uma Thurman: Dr. Rachel Porter

Paul Giamatti: Shorty

Colm Feore: John Wolfe

Joe Morton: Agente Dodge

Michael C. Hall: Agente Klein

Peter Friedman: Procuratore Generale Brown

Kathryn Morris: Rita Dunne

Ivana Miličević: Maya-Rachel

Fulvio Cecere: Agente Fuman

Streaming e TV

Dove vedere Paycheck in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.