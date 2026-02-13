Past Lives: trama, cast e streamig del film

Questa sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Past Lives, film del 2023 scritto e diretto da Celine Song, al suo debutto alla regia. Il film segue la vicenda di due amici d’infanzia, Nora Moon (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), nel corso di 24 anni mentre contemplano la natura della loro relazione nel frattempo che si separano, vivendo vite diverse. La trama è semiautobiografica e ispirata a eventi reali della vita di Song. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2000, a Seul, Na Young e Hae Sung sono compagni di classe dodicenni che hanno una cotta l’uno per l’altra. Poco dopo, la famiglia di Na Young sceglie di emigrare a Toronto, in Canada, e i due compagni di scuola perdono i contatti. Na Young occidentalizza poi il suo nome in Nora Moon. Dodici anni dopo, nel 2012, Hae Sung ha terminato il servizio militare e studia ingegneria all’università, mentre Nora si è trasferita dal Canada a New York, dove diventa una sceneggiatrice. Un giorno la giovane scopre sulla pagina Facebook dedicata ad un film diretto dal padre che Hae Sung, ignaro del suo cambio di nome, la sta cercando, così gli invia un messaggio. I due riprendono i contatti e cominciano a sentirsi assiduamente tramite videochiamate su Skype, ma non riescono ad incontrarsi, poiché Nora prevede di partecipare a un ritiro di scrittori a Montauk e Hae Sung è in procinto di partire per la Cina per imparare il mandarino. Un giorno la giovane, in un’ultima videochiamata, gli dice che dovrebbero smettere di parlare per un po’, che non sente la necessità di tornare in Corea, poiché vuole concentrarsi sulla scrittura e sulla sua vita a New York. Durante il ritiro Nora conosce Arthur Zaturansky e si innamorano. Anche Hae Sung conosce una donna con cui inizia a uscire. Passano altri dodici anni…

Past Lives: il cast

Abbiamo visto la trama di Past Lives, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Lee: Nora Moon

Teo Yoo: Hae Sung

John Magaro: Arthur

Seung Ah Moon: Nora da giovane

Seung Min Yim: Hae Sung da giovane

Ji Hye Yoon: madre di Nora

Choi Won-young: padre di Nora

Min Young Ahn: madre di Hae Sung

Jojo T. Gibbs: Janice

Emily Cass McDonnell: Rachel

Federico Rodriguez: Robert

Conrad Schott: Peter

Kristen Sieh: Heather

Streaming e tv

Dove vedere Past Lives in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 13 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.