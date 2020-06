Gaffe di Paolo Del Debbio: “Non rompere i cog***”. Il microfono è aperto | VIDEO

Dritto e Rovescio, gaffe di Paolo Del Debbio | VIDEO

Gaffe del conduttore Paolo Del Debbio durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4. Giovedì 11 giugno durante la pubblicità del programma televisivo Del Debbio si è infuriato con la regia. Il microfono è aperto e si torna in onda, ma il conduttore non se ne rende conto. “No no ma va bene, va benissimo. Così. Non rompete i cog***”, urla Paolo Del Debbio nel microfono. E la regia risponde: “Paolo, sei in onda”. Ma ormai la gaffe è fatta.

