Chi è Paolo Carta, il compagno (fidanzato, marito) di Laura Pausini ospite oggi a Sanremo 2022

Chi è Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini (ospite stasera al Festival di Sanremo 2022)? La grande artista emiliana è la super ospite della seconda serata di questa 72esima edizione, condotta da Amadeus. Lo scorso anno era intervenuta dopo la straordinaria vittoria dei Golden Globe. Ma scopriamo chi è il compagno di Laura Pausini, Paolo Carta.

Carriera, musicista, età

Nato il 18 aprile 1964 a Roma, è un chitarrista e produttore musicale di fama internazionale. Tutti lo conoscono in quanto compagno (fidanzato – “marito”) di Laura Pausini e padre di sua figlia Paola. Da anni Paolo suona nella band che accompagna sul palco la cantante di Solarolo. Ma scopriamo qualcosa di più sull’artista. Paolo Carta ha studiato per tanti anni chitarra classica. Ha visto una svolta nel proprio percorso musicale quando, a metà degli anni ’80, ha sostituito il chitarrista de Il Banco del Mutuo Soccorso, facendo anche un tour con il celebre gruppo musicale di rock progressive.

Negli anni successivi il compagno di Laura Pausini ha collaborato con nomi di spicco della musica italiana come Adriano Celentano ed Eros Ramazzotti. Nel 1989, con l’etichetta Teen Five Records, ha pubblicato il primo album Domande. Il secondo lavoro discografico, dal titolo Paolo Carta, è invece arrivato nel 1997. Il compagno di Laura Pausini ha calcato diverse volte il palco dell’Ariston sia come direttore d’orchestra, sia come concorrente, sia come membro dell’orchestra stessa. Nel 2009, ha firmato il brano La Forza Mia, con il quale Marco Carta ha trionfato. Ricordiamo che tra le sue collaborazioni figurano anche nomi della musica internazionale, da Whitney Houston a Lionel Richie.

Canzoni

Vediamo ora la discografia di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, ospite a Sanremo 2022.

Album in studio

1989 – Domande (Teen Five Records)

1997 – Paolo Carta (5099748721822, Sony Music Entertainment)

Singoli

1997 – Non si può dire mai… mai/Non siamo normali (EPC6642271, Sony Music Entertainment)

1997 – Un pensiero che non si può ballare/Un pensiero che non si può ballare (Instrumental) (Sony Music Entertainment)

Produzioni

1994 – Dhamm dei Dhamm

1996 – Tra cielo e terra dei Dhamm

1997 – Disorient express dei Dhamm

1997 – Paolo Carta (Sony Music Entertainment)

2009 – La forza mia di Marco Carta

2010 – Il cuore muove di Marco Carta

Laura Pausini compagno: Vita privata

Prima di incontrare Laura Pausini, Paolo Carta è stato spostato con un’altra donna che si chiama Rebecca Galli. I due hanno avuto tre figli: Jacopo, Jader e Joseph. Nel 2005, l’anno in cui il chitarrista ha incontrato la cantante, hanno deciso di separarsi, ma il divorzio è stato ufficializzato solo nel 2012. Nel 2005 ha iniziato una storia d’amore con Laura Pausini da cui, nel febbraio 2013, ha avuto una figlia: Paola. Anche la grande cantante, ospite questa sera a Sanremo 2022, prima di conoscere Paolo Carta ha avuto altre relazioni. Dal 1993 al 2001 con il suo produttore-manager Alfredo Cerruti jr. Tra il 2002 e il 2004 è stata fidanzata con il suo nuovo manager Gabriele Parisi.