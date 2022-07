Paolo Borsellino – I 57 giorni: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Paolo Borsellino – I 57 giorni? Si tratta di un film per la televisione uscito nel 2012 con la regia di Alberto Negrin. La pellicola è stata riproposta in prima serata, seppur in replica, martedì 19 luglio 2022 in occasione dell’anniversario della morte del giudice che ha cercato di contrastare la mafia insieme ad altri colleghi come Giovanni Falcone. Il film riporta un numero importante, il 57, che rappresenta i giorni dalla morte di Borsellino. Dopo l’attentato ai danni di Falcone, il giudice è certo di essere il prossimo. Ma da quanti episodi è composto il film? In realtà si tratta di un solo episodio, essendo un film, per cui va in onda integralmente in prima serata martedì 19 luglio 2022, seppur in replica. In questo caso, il prodotto è stato realizzato in occasione del ventesimo anniversario della sua morte. E torna in replica esattamente per lo stesso motivo.

Durata

Quanto dura (durata) Paolo Borsellino – I 57 giorni? Il film torna in replica su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 e termina la messa in onda intorno alle 23:20, poco prima del TG1 Sera. Questo perché il film dura circa 97 minuti.

Paolo Borsellino – I 57 giorni streaming e TV

Dove vedere Paolo Borsellino – I 57 giorni in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 19 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.