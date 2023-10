Perché Paola e Chiara si sono separate: il motivo, hanno litigato?

Perché Paola e Chiara, le sorelle che hanno dominato la scena della musica italiana negli anni Novanta, si sono separate? Avevano litigato? Per loro una grande reunion al Festival di Sanremo 2023, al quale hanno partecipato con successo con il brano Furore. Una delle canzoni più iconiche dell’ultima edizione della kermesse, che ha ridato alle sorelle Iezzi grande popolarità. Nel corso dell’estate hanno infatti spopolato ovunque, con tour sold out. Anche di questo parleranno questo pomeriggio a Domenica In.

La mora e la bionda sono state un duo amantissimo dal pubblico fino alla loro separazione nel 2013. Ora, a distanza di 10 anni, la reunion di Paola e Chiara, le sorelle più amate della musica pop italiana. Ma che cosa ha portato alla fine del loro sodalizio artistico? A spiegarlo è stata proprio Paola in una diretta su Instagram: “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta”, ha spiegato la cantante.

Poi ha aggiunto: “Non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo. A un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”. Ecco quindi spiegato il motivo che ha portato Paola e Chiara a sciogliersi, a prendere strade diverse nel 2013: Paola ha continuato la carriera musicale reinventandosi dj, Chiara invece è passata alla recitazione.

La scintilla che ha riacceso la speranza dei fan di rivedere Paola e Chiara insieme c’è stata durante il concerto di Max Pezzali a Bibione, dove le sorelle Iezzi sono tornate a far coppia accanto al cantante. Una seconda vita artistica che è ripartita alla grande con Sanremo 2023, e che ora i fan sperano non si fermi più.