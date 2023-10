Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 15 ottobre 2023

Torna oggi, 15 ottobre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 15 ottobre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 15 ottobre

Oggi, 15 ottobre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Super ospite uno degli attori più amati del cinema italiano, Pierfrancesco Favino, che presto sarà impegnato prossimamente nelle riprese del film “Maria”, dedicato a Maria Callas. Tra gli ospiti della prossima puntata di Domenica in anche la coppia dei Me contro te. I due saranno nelle sale cinematografiche dal prossimo 19 ottobre con il film “Vacanze in Transilvania”. Idoli dei ragazzini, Luì e Sofì questa volta sono protagonisti di un’avventura da brividi nel luogo più spaventoso del mondo: il castello del conte Dracula in Transilvania. E ancora per la musica spazio a Paola e Chiara, tornate sulla cresta dell’onda “con Furore” grazie alla partecipazione dell’ultimo Festival di Sanremo. Sempre per la pagina musicale ci sarà Scialpi, concorrente di questa edizione di Tale e Quale Show. Nel corso della puntata è previsto anche un talk sulla partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle, in programma il 21 ottobre, con la presenza in studio dei giudici dello show di Milly Carlucci.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 15 ottobre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.