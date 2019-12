Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: trama, cast e streaming film Italia 1

Questa sera, lunedì 16 dicembre 2019, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, film diretto da Joe Wright, rivisitazione del classico Peter Pan di J. M. Barrie che porta sul grande schermo l’origine della leggenda del bambino che non vuole crescere se però non avesse mai avuto in odio il pirata sua nemesi. Nel cast figurano Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Amanda Seyfried e il giovane Levi Miller nel ruolo di Peter Pan.

Ma di cosa parla Pan – Viaggio sull’isola che non c’è? Vediamo insieme la trama del film.

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: trama

Peter, un giovane orfano, cresciuto fin dalla tenera età in un orfanotrofio inglese, nel pieno della seconda guerra mondiale, trascorre in questo luogo momenti molto difficili, avendo come unico sostegno il giovane amico Pennino. Nell’orfanotrofio accadono misteriose scomparse dei ragazzi dell’Istituto. Peter, grazie al suo migliore amico Pennino, si intrufola nell’ufficio della badessa e vi trova una lettera scritta da sua madre, che gli informa che ci sarà in un prossimo futuro un loro incontro in un altro mondo. Ma, quella stessa notte, Peter assieme ad altri ragazzi rimasti dell’orfanotrofio, escluso Pennino, vengono rapiti dai misteriosi individui su un vascello volante. I pirati trasportano sul loro vascello Peter e gli altri ragazzi sull’Isola che non c’è.

Qui fanno la conoscenza dell’artefice di tutto, il famigerato e spietato pirata Edward Teach, soprannominato “Barbanera”, il quale riduce i bambini in schiavitù, all’interno di una miniera. Questi hanno il preciso compito di trovare il pixum (frammenti di polvere di fata) per Barbanera, la quale gli serve per mantenersi giovane in eterno.

Durante la sua permanenza nelle miniere, Peter Pan entra in contatto con un minatore misterioso e solitario, il cui nome si scoprirà in futuro essere Giacomo Uncino. Mentre Peter scava, trova un frammento di polvere di fata. Un altro minatore, però, approfitta di questa scoperta per farla sua e prendersi il merito. Questo creerà una reazione da parte di Peter, il quale non avendo nessuna prova del contrario, verrà da tutti incriminato come bugiardo e gettato da un precipizio da Barbanera.

Peter inizia però a fluttuare a mezz’aria e cade a pochi metri da terra perdendo i sensi. Al suo risveglio si ritrova nella cabina di Barbanera, il quale sotto una veste apparentemente cordiale e calma, gli racconta della profezia secondo cui sarebbe stato sconfitto da un ragazzo che vola…

Peter viene quindi chiuso in cella, ma grazie all’aiuto di Giacomo Uncino e del bislacco supervisore Spugna, riesce ad evadere. Nonostante una colluttazione, tutti e tre riescono lo stesso ad andare nel bosco che non c’è. Giacomo Uncino è desideroso di ritornare nell’altro mondo, mentre Peter vuole ritrovare la propria madre e crede che sia nel villaggio degli indigeni.

Durante il viaggio Peter s’imbatte negli uccelli che non ci sono, giganteschi volatili carnivori. Gli indigeni capitanati da Giglio Tigrato però intervengono e salvano il ragazzo salvo poi imprigionarlo insieme a Uncino e Spugna.

Si viene a sapere che in origine Mary, la madre di Peter Pan, era la schiava di Barbanera e che quest’ultimo la considerava sua e ne era anche innamorato. Ma lei, di nascosto, riceveva visite da parte del principe delle fate ed entrambi erano profondamente innamorati. Ma un giorno, Barbanera li scoprì e per salvare Mary dalla sua furia, il principe prese sembianze umane e la portò nell’altro mondo, al prezzo però della propria vita. La sua forma umana, infatti, poteva vivere un giorno soltanto e sempre nello stesso giorno, prima di morire, il principe riuscì come ultimo atto, a concepire Peter con Mary.

La madre di Peter, troppo preoccupata per le sorti delle fate, continuamente minacciate da Barbanera, decide con grande dispiacere di lasciare il proprio pargolo davanti al portone d’ingresso dell’orfanotrofio, lasciandogli però la sua lettera ed il proprio medaglione, sapendo che un giorno gli indigeni locali lo avrebbero riconosciuto come alleato proprio grazie ad esso.

Il capo villaggio costringe Peter Pan a volare. Deve saperlo fare entro tre giorni altrimenti sarà giustiziato con Giacomo e Spugna, perché considerati nemici. Nel frattempo, Barbanera rapisce Spugna, riuscendo ad estorcergli la destinazione per il villaggio. Barbanera una volta giunto al villaggio compie un vero genocidio dove si salvano fortunatamente solo Peter, Giacomo e Giglio Tigrato. Poco prima di salvarsi, però, Peter viene a sapere da Barbanera, che il finale della storia raccontatagli dagli indigeni è falsa, dato che questi volevano solo portare a compimento la profezia e non rispettare l’effettiva volontà del ragazzo. Difatti, la madre di Peter è morta da tempo, uccisa dallo stesso Barbanera.

Peter viaggia quindi alla ricerca di una nave volante per ritornare all’altro mondo con Giacomo, imbattendosi nel lago delle sirene. È proprio qui che Peter fa anche la conoscenza di quest’ultime, le quali, precedentemente, gli hanno anche salvato la vita da alcuni coccodrilli giganti. In quel lago poi, è possibile anche vedere eventi antecedenti riguardanti uno specifico individuo, in questo caso della madre di Peter. Qui, Peter, scopre che sua madre era una grande guerriera ed era morta in battaglia. Quest’ultima, inoltre, aveva anche addestrato Giglio Tigrato. In quel frangente, Giacomo riesce a trovare una nave abbandonata e malridotta, ma ancora funzionante, e decide di usarla per andarsene. Peter Pan, però, seppur non credendo di essere il ragazzo della profezia, decide comunque di rimanere sull’Isola che non c’è e schierarsi dalla parte delle fate, lasciando solo Giacomo ad andarsene.

Peter e Giglio Tigrato raggiungono il rifugio segreto delle fate, ma vengono raggiunti da Barbanera, il quale riesce ad infiltrarsi nel luogo inviolabile. Barbanera entra con il suo galeone e a questo punto sembra averla vinta, ma Peter ritrova il coraggio e si rifiuta di assoggettarsi a lui, ritenendosi finalmente il prescelto della profezia. Barbanera cerca quindi di ucciderlo, ma in suo soccorso interviene Giacomo e da questo punto inizia una lunga lotta.

Potrebbero interessarti Natale a Casa Battista, stasera su Rai 2 lo spettacolo comico con l’attore romano Ognuno è perfetto: trama, cast e trailer della fiction su Rai 1 con Edoardo Leo Ognuno è perfetto cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1

Alla fine della battaglia, a Peter Pan viene concesso dalle fate di vedere, un’ultima volta, lo spirito di sua madre, la quale lo incoraggia a restare sull’Isola che non c’è, a proteggere le fate e a divenirne il loro paladino.

Queste parole spronano il caro Peter a dar il meglio per l’isola, per la gente dell’altro mondo, ma soprattutto, per i poveri orfanelli che preleva di notte. Li rapisce, però, per la loro libertà, portandoli con se sull’isola assieme a Pennino.

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: il cast

Di seguito il cast del film:

Levi Miller: Peter Pan

Hugh Jackman: Edward “Barbanera” Teach

Garrett Hedlund: Giacomo Uncino (James Hook)

Rooney Mara: Giglio Tigrato

Amanda Seyfried: Mary Darling

Adeel Akhtar: Spugna (Sam Smiegel)

Lewis MacDougall: Pennino

Cara Delevingne: Sirene

Nonso Anozie: Vescovo

Jack Charles: Piccola Pantera

Na Tae-joo: Kwahu

Kathy Burke: Madre Barnabas

Ami Metcalf: Sorella Thomas

Kurt Egyiawan: Murray

Paul Kaye: Mutti Voosht

Jack Lowden: Dobkin

Bronson Webbs: Steps

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: streaming e tv

Il film va in onda in chiaro, gratis, su Italia 1 a partire dalle ore 21,20 di oggi, lunedì 16 dicembre 2019. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la pittaforma MediasetPlay.

I PROGRAMMI DI ITALIA 1