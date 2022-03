A che ora inizia la premiazione degli Oscar 2022: l’orario della messa in onda in Italia

A che ora inizia la premiazione degli Oscar 2022, in programma nella notte italiana tra il 27 e il 28 marzo? La messa in onda in Italia (su Sky Cinema, Sky Uno e Tv8) è prevista dalla mezzanotte. La vera e propria premiazione però inizierà “solo” intorno alle ore 2 della notte. Con la fine dell’evento prevista per la tardissima notte italiana. Per la prima volta è stato introdotto il premio del pubblico dedicato alla pellicola più popolare: sarà premiato anche il film più votato dai fan, che hanno espresso le loro preferenze su Twitter. Meryl Johnson, Vicepresidente del marketing digitale dell’Academy, ha spiegato che si tratta di un’iniziativa atta a coinvolgere maggiormente gli spettatori, e che sarà riproposta anche negli anni successivi. Il vincitore del premio del pubblico sarà rivelato nel corso della serata, e verrà ufficialmente riconosciuto dall’Academy. Non trattandosi di una nuova categoria, però, non sarà assegnata una statuetta. Le votazioni si sono concluse il 3 marzo e a trionfare sarà uno fra questi 10 titoli, che sono risultati i più votati su Twitter: Army of the Dead, Cenerentola. Dune, Malignant. Minamata, Il potere del cane, Sing 2. Spider-Man: No Way Home, The Suicide Squad, Tick, Tick, Boom! Inoltre, l’organizzazione della 94/a edizione della cerimonia ha deciso di eliminare la premiazione di 8 categorie dalla diretta televisiva: Miglior cortometraggio documentario, miglior montaggio, miglior trucco e acconciatura, miglior scenografia, miglior cortometraggio d’animazione, miglior cortometraggio, miglior sonoro. Per queste otto categorie, i premi verranno regolarmente assegnati ma fuori dalla cerimonia. Il presidente dell’Academy David Rubin in una lettera ha spiegato che con la nuova organizzazione ci sarà più tempo per momenti comici, clip dei film, esibizioni musicali.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia la notte degli Oscar 2022, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, inizialmente previsto per il 27 febbraio, è poi slittato di un mese per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali e il Super Bowl, si svolgerà al Dolby Theatre presso lo Hollywood & Highland Center e verrà trasmesso in diretta tv sui canali satellitari Sky Cinema Oscar e Sky Uno e in chiaro, gratis, su Tv8 a partire da mezzanotte. La vera e propria cerimonia però inizierà “solo” alle ore 2 della notte. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.