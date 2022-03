Oscar 2022: conduttori, candidati, nomination, favoriti e streaming

Nella notte italiana (ore 2) tra domenica 27 e lunedì 28 marzo 2022 al Dolby Theatre presso lo Hollywood & Highland Center vanno in scena gli Oscar 2022 con la 94esima edizione della premiazione. La cerimonia era inizialmente prevista per il 27 febbraio, ma poi è slittata di un mese per non evitare la concomitanza con le Olimpiadi e il Super Bowl. Il film che ha ottenuto più candidature in assoluto è Il potere del cane, pellicola di genere western diretta da Jane Campion che ha collezionato ben 12 nomination, incluse quelle per miglior regia e miglior film. Un altro film da dieci nomination è Dune, pellicola fantascientifica con un cast stellare composto da Zendaya e Timothée Chalamet. Anche l’Italia torna agli Oscar e il merito è di Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, che gareggia come miglior film internazionale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Conduttrici

Gli organizzatori degli Academy Awards hanno scelto per la notte degli Oscar 2022 una conduzione tutta al femminile: a presentare la 94esima edizione del più ambito premio cinematografico saranno tre attrici, Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. Tre regine della risata che in Italia non sono conosciutissime, ma in America sono delle star, chiamate per attirare tutta l’attenzione possibile verso la notte più magica di Hollywood.

Oscar 2022: nomination

Quali sono i candidati alla vittoria dei vari premi Oscar 2022? Eccoli divisi per categorie di appartenenza:

Miglior film

Belfast

I segni del cuore

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Stor

Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone)

Flee (Danimarca)

È stata la mano di Dio (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The worst person in the world (Norvegia)

Miglior regia



Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Novità

Abbiamo visto le nomination per i premi Oscar 2022, ma quali sono le novità di questa edizione? Per la prima volta è stato introdotto il premio del pubblico dedicato alla pellicola più popolare: sarà premiato anche il film più votato dai fan, che hanno espresso le loro preferenze su Twitter. Meryl Johnson, Vicepresidente del marketing digitale dell’Academy, ha spiegato che si tratta di un’iniziativa atta a coinvolgere maggiormente gli spettatori, e che sarà riproposta anche negli anni successivi. Il vincitore del premio del pubblico sarà rivelato nel corso della serata, e verrà ufficialmente riconosciuto dall’Academy. Non trattandosi di una nuova categoria, però, non sarà assegnata una statuetta. Le votazioni si sono concluse il 3 marzo e a trionfare sarà uno fra questi 10 titoli, che sono risultati i più votati su Twitter: Army of the Dead, Cenerentola. Dune, Malignant. Minamata, Il potere del cane, Sing 2. Spider-Man: No Way Home, The Suicide Squad, Tick, Tick, Boom! Inoltre, l’organizzazione della 94/a edizione della cerimonia ha deciso di eliminare la premiazione di 8 categorie dalla diretta televisiva: Miglior cortometraggio documentario, miglior montaggio, miglior trucco e acconciatura, miglior scenografia, miglior cortometraggio d’animazione, miglior cortometraggio, miglior sonoro. Per queste otto categorie, i premi verranno regolarmente assegnati ma fuori dalla cerimonia. Il presidente dell’Academy David Rubin in una lettera ha spiegato che con la nuova organizzazione ci sarà più tempo per momenti comici, clip dei film, esibizioni musicali.

Oscar 2022: i favoriti per la vittoria

Dopo aver vinto il Leone d’Argento alla Mostra di Venezia e trionfato ai Golden Globe e ai Bafta, Il potere del Cane è il grande favorito nella categoria miglior film. L’altro titolo più accreditato è Belfast di Kenneth Branagh. Ma con la vittoria ai Producers Guild Award, anche Coda – I segni del cuore ha più di una chance. Qualche possibilità pure per Una famiglia Vincente-King Richard il biopic incentrato sul padre di Venus e Serena Williams. Come attore protagonista, tutti i siti specializzati danno per quasi certa la vittoria di Will Smith. Proprio grazie all’interpretazione del genitore delle future campionesse di tennis, la star potrebbe finalmente vincere l’Oscar. L’unico rivale, al momento, sembra essere Benedict Cumberbatch che in Il potere del cane ci offre una performance eccezionale. Per quanto invece la categoria miglior attrice protagonista, non c’è una vera e propria favorita. Tutte e cinque le candidate, ovvero Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye, Olivia Colman per La figlia oscura, Penelope Cruz per Madres Paralelas, Nicole Kidman per Being the Ricardos e Kirsten Stewart per Spencer, potrebbero portarsi a casa la statuetta. Infine, Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, è la pellicola data per vincente nella categoria miglior film in lingua straniera, visto che ha trionfato ai Golden Globe ai Bafta e ai LAFCA Awards. Ma mai dire mai e quindi È Stata la mano di Dio magari potrebbe riuscire nell’imprese di far vincere l’Italia.

Streaming e tv

Dove vedere la notte degli Oscar 2022 in diretta tv e live streaming? L’evento, inizialmente previsto per il 27 febbraio, è poi slittato di un mese per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali e il Super Bowl, si svolgerà al Dolby Theatre presso lo Hollywood & Highland Center e verrà trasmesso in diretta tv sui canali satellitari Sky Cinema Oscar e Sky Uno e in chiaro, gratis, su Tv8 a partire da mezzanotte. La vera e propria cerimonia però inizierà “solo” alle ore 2 della notte. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.