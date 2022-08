Operazione sottoveste: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, lunedì 15 agosto 2022, va in onda Operazione sottoveste su La7. Il film è una commedia diretta da Blake Edwards ed è uscito nel 1959. Inoltre punta su un cast ricchissimo di nomi ben noti al mondo dello spettacolo anni ’60. Considerato un classico dei film di sottomarini, dura circa 115 minuti. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Operazione sottoveste racconta di un sommergibile americano sorpreso dalle forze armate giapponese guidato da un ufficiale incredulo e un secondo truffaldino che trasporta un carico di capre. Il sommergibile è dipinto di rosa e presenta svariate anomalie e vaga per l’Oceano cercando salvezza. Viene attaccato da una nave amica per far credere che sia stato affondato ma lascerà dietro di sé una scia di biancheria intima.

Operazione sottoveste: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast di Operazione sottoveste. Vediamo quali sono gli attori e i rispettivi personaggi:

Cary Grant: Comandante Matt T. Sherman

Tony Curtis: Tenente Nicholas Holden

Joan O’Brien: Tenente Dolores Crandall

Dina Merrill: Tenente Barbara Duran

Gene Evans: Capo Molumphry

Richard Sargent: Ens. Stovall

Virginia Gregg: Maggiore Edna Heywood

Robert F. Simon: Capitano J.B. Henderson

Robert Gist: Tenente Watson

Gavin MacLeod: Ernest Hunkle

George Dunn: Il profeta

Dick Crockett: Harmon

Madlyn Rhue: Tenente Reid

Marion Ross: Tenente Colfax

Clarence E. Lung: Sergente Ramon Gillardo

Frankie Darro: Farmacista Mate Dooley

Tony Pastor Jr.: Marinaio Fox

Robert Hoy: Reiner

Nicky Blair: Marinaio Kraus

John W. Morley: Williams

Arthur O’Connell: Sam Tostin

Dick Callinan: Lt. Morrison (non accreditato)

Streaming e TV

Dove vedere Operazione sottoveste in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda lunedì 15 agosto 2022 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.