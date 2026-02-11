One Life: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda One Life, film del 2023 diretto da James Hawes. La pellicola, adattamento cinematografico della biografia If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton scritta da Barbara Winton, narra le vicende di Nicholas Winton, uno dei fautori dell’operazione Kindertransport che salvò 669 bambini ebrei prima dell’inizio della seconda guerra mondiale, provenienti dalla Germania nazista e dai territori occupati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un agente di cambio britannico visita la Cecoslovacchia alla fine degli anni ’30 e partecipa alla preparazione di piani per aiutare nel salvataggio dei bambini ebrei prima dell’inizio della seconda guerra mondiale, in un’operazione che diventerà nota come Kindertransport.

One Life: il cast

Abbiamo visto la trama di One Life, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anthony Hopkins: Nicholas “Nicky” Winton

Johnny Flynn: Nicholas Winton giovane

Helena Bonham Carter: Babi Winton

Lena Olin: Grete Winton

Romola Garai: Doreen Warriner

Jonathan Pryce: Martin Blake

Alex Sharp: Trevor Chadwick

Marthe Keller: Betty Maxwell

Samantha Spiro: Esther Rantzen

Juliana Moska: Hana Hejdukova

Henrietta Garden: Vera Gissing

Ffion Jolly: Barbara Winton

Adrian Rawlins: Geoff

Streaming e tv

Dove vedere One Life in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.