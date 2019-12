Oltre la soglia non va in onda il 4 dicembre: ecco quando torna

Come ogni mercoledì, il pubblico di Canale 5 attende la messa in onda di Oltre la soglia. Ma, mercoledì 4 dicembre, il palinsesto di Canale 5 ha apportato delle modifiche: al posto di Oltre la soglia andrà in onda la prima puntata di All Together Now.

Il programma d’intrattenimento condotto dalla Hunziker è stato anticipato di corsa per far fronte al terribile calo negli ascolti causato dalla fiction con Gabriella Pession.

Ma allora quando va in onda la nuova puntata di Oltre la soglia? La fiction è stata sospesa? Vedremo mai l’ultima puntata?

Oltre la soglia cambia giorno della messa in onda: ecco quando

Mentre ogni mercoledì andrà in onda una puntata di All Together Now, Oltre la soglia con Gabriella Pession slitta alla domenica.

La quinta puntata, quella prevista per questo mercoledì, andrà in onda domenica 8 dicembre in prima serata su Canale 5.

La scelta della domenica è semplice: nelle precedenti settimane, Canale 5 aveva riservato un posto a La caccia – Monteperdido per domenica sera ma, essendo terminata la serie spagnola, per riempire il posto vacante è stata scelta Oltre la soglia che, si spera, possa avere maggiore impatto sul pubblico.

Ciò significa che la sesta e ultima puntata di Oltre la soglia andrà in onda domenica 15 dicembre, sempre su Canale 5.

Oltre la soglia, il cambiamento: arriva All Together Now

Oltre la soglia lascia il posto a All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax che torna per la seconda edizione con tantissimi ospiti e numerosissimi giudici pronti ad alimentare la sete del Muro Umano.

Il programma non è inteso come un talent show, ma scova comunque un talento nei concorrenti che salgono sul palcoscenico e desiderano arrivare fino alla fine per aggiudicarsi il montepremi.

La prima edizione è stata vinta da Gregorio Rega, che ha portato a casa 50 mila euro di montepremi.