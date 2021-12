Chi è Oli, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Oli, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Smalto e tinta”? Oli?, nome d’arte di Marco Poletto, è un cantautore di 25 anni, originario di Belluno. Attivo dal 2015 come solista, autore e produttore, per se stesso e per altri artisti. Il ragazzo, ad oggi, non ha spiegato da cosa derivi la scelta del suo nome d’arte. Ha specificato, però, che va rigorosamente scritto con la “o” minuscola, e il punto di domanda finale. oli? Marco Poletto, come detto, nasce a Belluno il 25 maggio del 1996. Appassionato da sempre alla musica, dapprima scrive e pubblica i brani con Aula39, una band con cui collabora fino al 2014. Dal 2015 comincia il progetto da solista di Oli?, che comprende sia l’impegno come autore per diversi artisti, che anche la produzione di album e brani per la Stemma Records. Eclissi è il suo primo singolo di successo. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti quali: Irama, Elisa, Federica Carta, Eros Ramazzotti e fa il producer per Mara Maionchi a X Factor. Dopo aver firmato con la Stemma Records, nel 2019 oli? ha pubblicato Eclissi, il primo brano scritto per se stesso in italiano. Stasera l’avventura a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

Finalisti

Abbiamo visto chi è Oli, ma vediamo insieme tutti i cantanti finalisti di Sanremo giovani 2021: