Oh oh oh, il testo della canzone (inedito) di NAIP a X Factor 2020

Durante la terza puntata dei LIVE di X Factor 2020 NAIP ha presentato il suo inedito “Oh oh oh”, canzone di cui riportiamo il testo integrale:

Il bello di quando sbaglio

è la parte in cui dico “non lo faccio più”

Il bello di quando lo dico

è che ci credo, è che ci credo.

Il bello di quando sbaglio

è la parte in cui dico “non lo faccio più”

Il bello di quando lo dico

è che ci credo.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Poi mi consolo

Mi dico “va meglio”

Ma come un idiota di nuovo sbaglio

E lo sbaglio è

Credermi ancora

Dunque poi riparto alla stessa maniera

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio.

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Oh oh oh di NAIP, ma dove vedere X Factor 2020 in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

