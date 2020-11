Oblivion, la trama e il finale del film con Tom Cruise

Tom Cruise non rinuncia mai ad una buona dose di fantascienza. Oblivion infatti è un film d’azione ambientato in un futuro distopico, nel 2077, uscito nel 2013 con la regia di Joseph Kosinski e che lo vede protagonista nei panni di Jack Harper. Nel cast vediamo anche Morgan Freeman e Olga Kurylenko. Vediamo di cosa parla e come finisce il film, in onda su Italia 1 lunedì 30 novembre 2020 alle ore 21:25.

La trama

Siamo nel 2077 e la Terra è stata devastata dalle radiazioni e da fenomeno meteorologici causati dalla distruzione della Luna e la conseguente invasione aliena, che a sua volta ha poi portato ad una guerra nucleare vinta dagli uomini contro gli alieni, detti Scavengers. Jack Harper è un tecnico d’istanza sulla Terra e si occupa quindi di controllare che gli alieni superstiti vengano eliminati da particolari droni. Insieme a Jack c’è Victoria Olsen, entrambi risiedono in una torre alta 2mila metri e devono garantire il funzionamento delle idro-trivelle, macchinari giganti che risucchiano l’acqua dagli oceani per creare nuova energia. Ma Jack è tormentato da ricordi del passato, ha continui flashback e non riesce a darsi pace. La verità è che per assicurare il successo della sua missione sulla Terra, a Jack hanno rimosso i suoi ricordi. A guidare Jack e Victoria è Sally, la donna è nel Tet, una colonia spaziale che orbita intorno alla Terra e ospita gli ultimi sopravvissuti in attesa di abbandonare il pianeta devastato per recarsi su Titano. Jack e Victoria potranno lasciare la Terra soltanto quando le idro-trivelle avranno raccolto abbastanza energia per il Tet. Nei suoi ricordi tormentati Jack vede spesso una donna. Inoltre crede che la Terra non sia ancora data per spacciata, ha trovato un terreno fertile dove ha costruito una capanna e dove raccoglie ricordi di una vita che non c’è più.

C’è un altro problema: gli alieni superstiti son diventati più aggressivi e rubano parti dei droni e Jack vuole scoprire il perché, così parte in missione e finisce in una trappola. In suo soccorso arriva un drone che uccide tutti gli alieni.

Il giorno seguente, scoppia un idro-trivella e Jack si reca sul posto scoprendo che a causare l’esplosione è stata una cella energetica di un drone. Più tardi Jack vede un oggetto spaziale precipitare dal cielo, si reca sul punto d’impatto e trova il relitto di una navicella spaziale e le capsule di ibernazione contenenti i membri dell’astronave precipitata. Sul posto arriva anche un drone che inizia ad eliminare i membri della navicella anche se non sono alieni, ma esseri umani. Jack riesce a salvare soltanto una donna, Julia, identica alla donna delle sue visioni, e la porta con sé alla torre nonostante la disapprovazione di Victoria. Quando Julia si risveglia lo chiama persino per nome. Il giorno seguente Jack avrà maggiore chiarezza su quanto sta accadendo. Scopre insieme a Julia che gli alieni in realtà sono esseri umani rifugiati sulla Terra e che il vero nemico è il Tet: è da lì che infatti è scaturita la distruzione della Luna, in più il terreno non è contaminato perché non c’è stato tempo di usare le armi nucleari. In più Jack scopre di far parte di un gruppo di astronauti e che era stato mandato sessant’anni prima nello spazio per indagare sul Tet. I superstiti sono guidati da Malcom Beech, che chiede aiuto a Jack, ma l’uomo non è convinto. Poco dopo, la base viene attaccata dai droni di Victoria. Jack allora va via e Beech gli consiglia di recarsi in una zona radioattiva dove troverà le risposte alle sue domande.

Il finale

Julia allora accompagna Jack alle rovine dell’Empire State Building e gli rivela di essere stata sua moglie. Jack si convince che quanto detto da Beech è la verità, ma tornato alla torre scopre che Victoria ha avvisato Sally di quello che sta succedendo. Sally allora attiva un drone per uccidere Jack, ma al suo posto muore Victoria. Sally gli mette alle calcagna altri droni, i due riescono a scappare e finiscono in una zona ritenuta radioattiva dove Jack scopre che in realtà esistono alcuni suoi cloni e anche di Victoria. A quel punto Jack capisce che il Tet è un’entità aliena. Vengono ancora una volta attaccati da Sally, questa volta Beech viene colpito a morte e Jack si decide ad andare al Tet per ucciderli dall’interno portando con sé anche Julia, poiché Sally aveva spiegato di volerla clonare. Arrivato al Tet, Jack intanto ha scoperto la verità su quanto gli è accaduto e perché non ricorda più niente. Sally si palesa sotto forma di entità meccanica che si crede superiore agli esseri umani. Con l’aiuto di Beech, i due fanno scoppiare una bomba nucleare che mette ko il Tet e tutti i droni.

Passano tre anni da allora e Julia vive con la figlia in quell’angolo di paradiso costruito da Jack e i due, seppur sotto forma di cloni, si rincontrano.

