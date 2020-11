Oblivion, il film con Tom Cruise: trama, cast, streaming

Tom Cruise è il protagonista di Oblivion, un film fantascientifico del 2013 diretto da Joseph Kosinski. L’attore protagonista è salito a bordo della nave durante già le prime fasi di produzione del film e ha dato il suo contributo anche alla scrittura del personaggio, essendo grande amante della fantascienza e pilota anche nella vita reale. Il film viene proposto in prima serata su Italia 1. Ecco di cosa parla e chi vediamo nel cast.

Trama

Film distopico, ambientato nel 2077, vede la Terra ormai distrutta dalle radiazioni delle meteoriti, in più l’invasione aliena ha scatenato una guerra nucleare e adesso la Terra è soltanto un pezzo abbandonato nell’universo. Jack Harper ha l’incarico insieme a Victoria Olsen di assicurare il corretto funzionamento delle idro-trivelle terrestri e dei droni il cui compito è uccidere gli ultimi alieni ancora in vita. Jack e Victoria sono chiusi in una torre per evitare di entrare in contatto con le radiazioni e seguono le direttigve di Sally, capo della colonia spaziale Tec che si sta occupando di portare in salvo gli ultimi terrestri sul pianeta Titano. Jack è tormentato da flashback del passato e segue il suo istinto, anziché mettersi in salvo, si reca in missione per capire perché gli alieni superstiti siano così aggressivi. Cade in un’imboscata nemica e viene salvato da un drone. Sally gli dice di mettersi in salvo, ma Jack testardo invece si reca sul luogo dell’atterraggio di un oggetto volante non identificato dove trova delle capsule d’ibernazione, contenenti l’equipaggio della nave spaziale Odyssey. All’improvviso i droni programmati per uccidere gli alieni si ribellano e iniziano ad attaccare gli uomini.

Cast

Chi vediamo nel cast? Oltre a Tom Cruise che interpreta il protagonista Jack Harper, vediamo anche Morgan Freeman che qui interpreta Malcom Beech. Vediamo poi Olga Kurylenko che interpreta Julia Rusakova e Andrea Riseborough che invece interpreta Victoria Olsen. Nikolaj Coster-Waldau invece è Sykes e Zoe Bell interpreta Kara, infine Melissa Leo è Sally.

Streaming

Ma dove vedere Oblivion? Il film come già detto viene trasmesso in prima serata su Italia 1 lunedì 30 novembre 2020, alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando e anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, che dispone anche di un’app per smartphone e tablet.

