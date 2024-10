Selvaggia Lucarelli conferma le voci secondo cui lo scorso anno Sonia Bruganelli si sarebbe mossa per provare a prendere il suo posto come giudice di Ballando con le Stelle. La giornalista dice che ne era al corrente da tempo e che non rimprovera nulla a Bruganelli, ma la punge accusandola di aver utilizzato degli “agganci” nella dirigenza della Rai.

“In queste settimane – scrive Lucarelli nella sua newsletter – è girata molto la voce che Bruganelli volesse il mio posto a Ballando con le Stelle (cosa poi confermata dall’ex moglie di Bonolis, ndr). Molti mi hanno chiesto di commentare questa notizia, mi hanno chiesto se è vero, se lo sapevo, se me ne importi qualcosa”.

“Tutto inizia quando il giornalista Gabriele Parpiglia, un paio di settimane fa, racconta che Bruganelli, lo scorso anno, in virtù di suoi contatti con alcuni personaggi della dirigenza Rai, aveva provato a sostituirmi in giuria a Ballando con le Stelle. La notizia era vera e io lo sapevo”, spiega Lucarelli.

I fatti risalgono ai mesi successivi all’edizione 2022 del talent show, quella in cui tra i concorrenti c’era il compagno della giornalista, il food blogger Lorenzo Biagiarelli. Quell’anno ci furono diversi attriti tra Lucarelli e i suoi colleghi: “Il pubblico mi sostenne molto, ma insomma, con cast e produzione non ci lasciammo benissimo”, ricorda.

Mai come allora il suo addio al programma era probabile. E sarebbe stato proprio in quella fase che Bruganelli si sarebbe attivata per sostituirla. “Lei si muove – ricostruisce Lucarelli -. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere. Non dico niente. Non lo dico né a Milly Carlucci né a nessuno. In fondo, era probabile che non fossi più a Ballando, lei ha cercato di afferrare una opportunità lavorativa per la quale si riteneva all’altezza”.

“Non eravamo amiche – prosegue la giornalista del Fatto Quotidiano -, eravamo in buoni rapporti, questo sì. Ma non doveva certo darmi spiegazioni. Conosco bene il mondo della tv, figuriamoci se mi stupisce che qualcuno provi a sfilarmi la sedia da sotto il c*lo, tanto più che la sedia forse non era neppure più sotto al mio c*lo”.

Il resto è storia nota. Alla fine Lucarelli rimase nella giuria di Ballando e Sonia Bruganelli è entrata nello show quest’anno vestendo i panni della concorrente.

La giornalista assicura non avercela con lei per quel fallito tentativo di sostituzione. Ma poi lancia una frecciata: “Certo – conclude – io per lavorare non sono abituata a scomodare rapporti personali e dirigenti, ma parliamo di mondi diversi, il suo quello in cui il potere fatto di agganci, agenti e (ex)marito influente ha un ruolo centrale. Io sono forte solo del mio lavoro”.

