O Bag, qual è l’azienda dell’ultima puntata di Boss in incognito 2023, datore di lavoro, location, dove

Qual è l’azienda protagonista della quinta e ultima puntata di Boss in incognito 2023, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti, in onda il 6 febbraio? In quest’ultima puntata ad andare in incognito sarà Michele Zanella, fondatore e Amministratore Delegato di “O bag”, azienda nata da una start up e ora leader nella personalizzazione di borse e accessori. In pochi anni, il progetto “O bag” è divenuto esempio del made in Italy nel mondo, riuscendo ad affermarsi nel mercato internazionale del fashion con le sue iconiche borse realizzate in gomma eva, con circa 600 mila combinazioni per ciascuna collezione.

Sul suo sito si legge: “L’azienda nasce nel 2009, grazie all’idea dell’imprenditore padovano Michele Zanella, di creare il primo orologio “componibile” costituito da meccanismo e cinturino in silicone intercambiabili. Nel 2010 “O clock”, viene presentato al Salone del Mobile di Milano. L’orologio, colorato, divertente e dal prezzo accessibile, in poco tempo viene distribuito in tutto il mondo.

Il successo di “O clock”, stimola l’imprenditore veneto, alla creazione di altri accessori con lo stesso DNA dell’orologio: la componibilità. Nasce così nel 2012 “O bag”, la prima borsa completamente componibile che in breve tempo riscuote il successo del pubblico femminile e si afferma nel mercato internazionale del fashion”.

Anticipazioni, datore di lavoro, azienda

Con sede centrale in provincia di Padova, “O bag” è presente in più di 50 Paesi, conta più di 500 punti vendita e un fatturato di 30 milioni di euro annui. Con una nuova identità e un nuovo aspetto fisico, Michele Zanella incontrerà alcuni dei suoi dipendenti: Adì gli mostrerà come creare varie tipologie di scocche, Svetlana gli insegnerà l’attività di picking degli orologi, Antonella gli mostrerà come assemblare e abbinare gli orologi e insieme a Sara vivrà l’esperienza della vendita in un negozio monomarca, entrando così in contatto diretto con la sua clientela. Ad aiutarlo ci sarà Max Giusti, che, nei panni di Josè, affiancherà Arianna e con lei si dovrà cimentare nell’attività di assemblaggio e montaggio borse. Nel corso della puntata, Zanella, durante il lavoro con uno dei tutor, verrà a sapere di essere stato riconosciuto. Deciderà di svelarsi mentre è ancora in incognito?

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), viene detto – per non farli insospettire – che si sta girando “Missione lavoro”, un nuovo factual che racconta il mondo dell’imprenditoria e del lavoro italiano in un momento difficile e pieno di sfide, non solo per le imprese ma per tutto il Paese. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scoprono che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svela la sua vera identità.