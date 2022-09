Nudi per la vita: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Nudi per la vita, il docu-reality con protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate in due settimane: la prima lunedì 12 settembre 2022; l’ultima martedì 20 settembre 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 12 settembre 2022

Seconda puntata: martedì 13 settembre 2022

Terza puntata: lunedì 19 settembre 2022

Quarta puntata: martedì 20 settembre 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Nudi per la vita? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23. La durata complessiva di ogni episodio sarà quindi di circa 1 ora e 40 minuti.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Nudi per la vita, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì e martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.