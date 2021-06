Non sposate le mie figlie trama: di cosa parla il film su Rai 1

Qual è la trama del film Non sposate le mie figlie, in onda questa sera, mercoledì 9 giugno 2021 su Rai 1 dalle 21.25? Si tratta di una commedia francese del 2014 che ha avuto un successo clamoroso al botteghino, con un incasso superiore ai 130 milioni di euro. La pellicola, piacevole ed arguta, affronta con ironia temi seri e attuali come l’immigrazione, il razzismo e l’identità nazionale, esibendo tabù e cliché di una società che fatica a stare al passo con i tempi. Vediamo insieme la trama e di cosa parla il film Non sposate le mie figlie.

Trama

Il film diretto da Philippe de Chauveron racconta la storia di Claude (Christian Clavier) e Marie (Chantal Lauby) Verneuil, una coppia di sposi cattolica, borghese e fortemente sostenitrice di De Gaulle e delle loro quattro figlie, tre delle quali sposate con uomini francesi di origini diverse: un arabo, un cinese ed un ebreo. I tre matrimoni mettono a dura prova Claude e Marie che, dopo averli accettati a malincuore, pregano affinché Laure (Elodie Fontan), la quarta figlia, sposi finalmente un francese cristiano. Le loro preghiere sembrano avverarsi quando Laure rivela loro di volersi sposare con Charles, un giovane cattolico di buona famiglia, omettendo però le origini ivoriane del fidanzato.

Qualche tempo dopo l’annuncio del matrimonio, i Verneuil, vengono a conoscenza delle vere origini di Charles e subito si disperano, sicuri ormai di non veder realizzato il loro sogno di un matrimonio “rispettabile” nemmeno con l’ultima figlia. Anche le sorelle di Laure e i rispettivi mariti non accolgono con gioia la notizia di un nuovo matrimonio misto, spaventati all’idea che il nuovo arrivato possa rovinare il tanto sudato equilibrio con i suoceri. L’unione tra i due viene così ostacolata in ogni modo, anche dalla stessa famiglia di Charles, il cui padre André, ex militare insofferente alla colonizzazione francese in Africa, adotta sin da subito un atteggiamento scontroso e diffidente, pretendendo che la famiglia della sposa si accolli tutte le spese delle nozze. Tra provocazioni, culture diverse e discussioni in famiglia, potrà l’amore avere la meglio? Abbiamo visto la trama di Non sposate le mie figlie, nel cast, oltre ad una schiera di giovani e bravi attori, anche Christian Clavier e Chantal Lauby, che interpretano i genitori della famiglia protagonista. Domani, 10 giugno, sempre in prima serata su Rai 1 andrà in onda il sequel Non sposate le mie figlie 2.

Streaming e tv

Dove vedere Non sposate le mie figlie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.