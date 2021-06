Non sposate le mie figlie!: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Non sposate le mie figlie! è il film in onda questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25. Si tratta di una commedia francese brillante del 2014, diretta da Philippe Chauveron, con Christian Clavier nei panni del protagonista. Domani, 10 giugno, sempre in prima serata su Rai 1 andrà in onda il sequel Non sposate le mie figlie 2. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Non sposate le mie figlie? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è stato uno dei fenomeni cinematografici europei degli ultimi anni, capace di affrontare con ironia temi seri e attuali come l’immigrazione, il razzismo e l’identità nazionale, esibendo tabù e cliché di una società che fatica a stare al passo con i tempi. Claude e Marie Verneuil sono una coppia francese di vecchio stampo: patriottica, gollista e profondamente cattolica. Hanno quattro figlie, tre delle quali sposate rispettivamente con un ebreo, un orientale ed un arabo, di cui i coniugi francesi non hanno mai voluto conoscere le famiglie. I due sperano di poter finalmente celebrare, con la quarta figlia rimasta, un matrimonio cattolico e le loro preghiere vengono ben presto esaudite. C’è solo un piccolo problema: Charles, il futuro marito della figlia più piccola, ha evidenti origini ivoriane. Riuscirà l’amore a superare le barriere razziali?

Non sposate le mie figlie: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non sposate le mie figlie, la commedia francese in onda stasera su Rai 1, ma qual è il cast del film? Oltre ad una schiera di giovani e bravi attori, troviamo Christian Clavier e Chantal Lauby, che interpretano i genitori della famiglia protagonista. La regia è di Philippe Chauveron. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Christian Clavier: Claude Verneuil

Chantal Lauby: Marie Verneuil

Ary Abittan: David Benichou

Frédéric Chau: Chao Ling

Frédérique Bel: Isabelle Verneuil

Élodie Fontan: Laure Verneuil

Medi Sadoun: Rachid Benassem

Noom Diawara: Charles Koffi

Pascal N’Zonzi: André Koffi

Julia Piaton: Odile Verneuil

Emilie Caen: Ségolène Verneuil

Salimata Kamate: Madeleine Koffi

Tatiana Rojo: Viviane Koffi

Élie Semoun: lo psicologo

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano di Non sposate le mie figlie. Il film è stato uno dei fenomeni cinematografici del 2014 con un incasso in Europa 130 milioni di Euro e un grande successo in Francia con oltre 12 milioni di spettatori. Nel 2019 è uscito il sequel: Non sposate le mie figlie 2, che Rai 1 trasmetterà domani sera in prima visione.

Streaming e tv

Dove vedere Non sposate le mie figlie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.