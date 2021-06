Non sposate le mie figlie! streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, su Rai 1 va in onda il film Non sposate le mie figlie, commedia di successo del 2014 diretta da Philippe de Chauveron. Claude e Marie Verneuil sono la classica coppia borghese cattolica che ha allevato le quattro figlie secondo i principi di tolleranza e integrazione della cultura francese. Quando la loro primogenita decide dì sposare un musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese, tutte le loro speranze di assistere ad un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore che, finalmente, ha incontrato un bravo cattolico. Ma non mancheranno gli imprevisti. Dove vedere Non sposate le mie figlie in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Potete seguire questa commedia francese del 2014 questa sera, 9 giugno, su Rai 1 dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovarlo anche al tasto 101. Inoltre domani, 10 giugno, sempre in prima serata su Rai 1 andrà in onda il sequel Non sposate le mie figlie 2.

Non sposate le mie figlie streaming live

Chi vuole seguire in diretta streaming Non sposate le mie figlie può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione gratuita dell’utente i propri contenuti. Tutto quello che dovete fare è registrarvi o fare login tramite email o anche Facebook, dopodiché selezionare il contenuto di vostro interesse, anche in un momento successivo alla messa in onda in tv grazie alla funzione on-demand.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e in streaming Non sposate le mie figlie, ma di cosa parla il film? Ecco una trama in breve. La pellicola racconta la vicenda di una grande famiglia allargata. Claude e Marie hanno messo al mondo quattro figlie e confidavano in quattro matrimoni cattolici da celebrare in chiesa.

Le prime tre figlie, purtroppo per loro, hanno scelto mariti di nazionalità e religione diversa: la primogenita ha sposato un musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese. Le speranze dei genitori sono riposte nell’ultima figlia, Laure, che sembra aver conosciuto un comunissimo francese che, però, è di colore. Il successo del primo film ha portato il regista Philippe de Chauveron a realizzare anche un sequel intitolato Non sposate le mie figlie 2, arrivato nelle sale nel 2019, e che verrà trasmesso domani, 10 giugno, in prima visione dalle 21.25 su Rai 1.