Non sposate le mie figlie 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 10 giugno 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Non sposate le mie figlie 2, film del 2019 (sequel di Non sposate le mie figlie!) diretto da Philippe de Chauveron. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Claude e Marie Verneuil sono di ritorno da un viaggio intorno al mondo per visitare le famiglie dei quattro generi, ma devono fare i conti con un nuovo problema. Le quattro figlie e generi non si trovano più bene in Francia per questioni di razzismo e di lavoro: Odile e David vogliono andare in Israele per tentare la sorte vendendo un frigo portatile di invenzione di lui; Chao e Ségolène in Cina per sfuggire agli episodi di razzismo; Isabelle e Rachid in Algeria affinché lui possa diventare un avvocato di successo; Laure e Charles in India, poiché Charles vuole fare carriera a Bollywood. Claude e Marie cercano di fare di tutto affinché tutti i membri della famiglia restino in Francia. Alla fine si scoprirà che ai quattro generi stava stretta la vita parigina, preferendo quella più rilassata di Chinon. Dall’altro lato, André e Madeleine Koffi, i genitori di Charles, sono di ritorno in Francia per conoscere il futuro marito della figlia Viviane, che scopriranno essere una donna. L’intervento di Claude lo convincerà che l’importante è la felicità della figlia e la pellicola si conclude con il loro matrimonio. Claude e Marie sono finalmente contenti di poter godere della gioia della famiglia unita.

Non sposate le mie figlie 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non sposate le mie figlie 2, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Clavier: Claude Verneuil

Chantal Lauby: Marie Verneuil

Ary Abittan: David Benichou

Frédéric Chau: Chao Ling

Frédérique Bel: Isabelle Verneuil

Élodie Fontan: Laure Verneuil

Medi Sadoun: Rachid Benassem

Noom Diawara: Charles Koffi

Julia Piaton: Odile Verneuil

Emilie Caen: Ségolène Verneuil

Pascal N’Zonzi: André Koffi

Tatiana Rojo: Viviane Koffi

Claudia Tagbo: Nicole

Streaming e tv

Dove vedere Non sposate le mie figlie 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.