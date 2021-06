Non è l’Arena, speciale Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra?: anticipazioni Massimo Giletti stasera su La7

Questa sera, giovedì 10 giugno 2021, alle ore 21.15 su La7 va in onda una puntata speciale di Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti, dal titolo Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra?. Un viaggio tutto in esterna per uno speciale interamente dedicato alla mafia. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di Non è l’Arena di stasera.

Anticipazioni e ospiti

Lo speciale sulla mafia realizzato da Massimo Giletti sarà un viaggio, tutto in esterna, che avrà inizio da un luogo simbolico, il Cretto di Burri, tra le più importanti opere d’arte contemporanea in Italia, realizzata da Alberto Burri, tra il 1984 e il 1989, nel luogo in cui sorgeva il vecchio centro di Gibellina, città distrutta dal terremoto del Belice del 1968. Un monumento alla memoria, che testimonia come un terremoto può cancellare un Paese ma non la sua storia. E la sua verità.

Un racconto con cui Giletti torna alle origini del mestiere di inviato. E cerca di rintracciare il filo di quella verità smarrita relativo alla ormai famosa Trattativa tra lo Stato e pezzi deviati delle istituzioni. Una verità che, ancora oggi, attende di essere scritta compiutamente. Tutto ciò, nonostante siano trascorsi quasi trent’anni e le sentenze abbiano ricostruito le dinamiche delle stragi e condannato gli esecutori materiali. Ed abbiano messo per la prima volta alla sbarra uno di fianco all’altro uomini mafiosi e uomini di Stato.

Il viaggio dello speciale Abbattiamoli porterà il conduttore e giornalista di Non è l’Arena vicino a Corleone, sulle strade dove fu arrestato Provenzano, e in Via Bernini, a Palermo, dove Riina visse per anni da latitante con la famiglia. Lo speciale in onda stasera, 10 giugno 2021, su La7 si pone l’obiettivo di raccontare le stragi che portarono alla trattativa Stato-Mafia da un punto di vista inedito.

Ricordiamo che Massimo Giletti, da fine luglio 2020, vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute dal boss Filippo Graviano, dopo l’inchiesta di Non è l’Arena riguardante i boss scarcerati per l’emergenza Coronavirus. Il titolo, Abbattiamoli, cita un’intercettazione del figlio di Totò Riina che, parlando di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, disse “E la decisione fu quella: abbattiamoli”. Appuntamento con lo speciale di Non è l’Arena con Massimo Giletti questa sera, 10 giugno 2021, su La7 dalle 21.15.