Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 novembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata dell’1 novembre

Torna questa sera, 15 novembre 2020, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Diversi i temi che saranno affrontati nel programma di Massimo Giletti e come sempre numerosi gli ospiti. Si tornerà a parlare della disastrata sanità della Calabria, ma anche della polemica nata subito dopo l’inserimento della Campania nella zona rossa e i conseguenti attacchi del governatore Vincenzo De Luca al governo. Servizi e filmati, in studio Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Gianluigi Paragone, Jessica Cosenza, Sandra Amurri, Lino Polimeni, Massimo Scura e Gaetano Pecoraro. Sul tema Covid 19 e sulle conseguenze economiche, sanitarie e sociali, il conduttore di Non è l’Arena, Massimo Giletti, intervisterà l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Al dibattito parteciperanno Franco Bechis, direttore de Il Tempo, e Tommaso Labate del Corriere della Sera. Annunciata poi, nel corso della puntata di oggi di Non è l’Arena, un’intervista a Fabrizio Corona, travolto ancora dalle polemiche per la pubblicazione del suo libro. In questo caso gli ospiti saranno Asia Argento, Stefania Andreoli, Moni Ovadia ed Elisabetta Sgarbi.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, 15 novembre, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

