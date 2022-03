Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 marzo 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 13 marzo 2022

Questa sera, domenica 13 marzo 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In primo piano il drammatico racconto del diario di guerra di questi giorni con aggiornamenti in tempo reale e collegamenti in diretta con gli inviati dal fronte.

Per una riflessione sulle origini del conflitto e sulle sue possibili soluzioni Giletti intervisterà la giornalista e scrittrice Luciana Castellina. Tanti poi gli argomenti e gli interrogativi al centro della nuova puntata di “Non è l’Arena”: L’Italia è in guerra? E fino a che punto siamo disposti ad aiutare gli ucraini? A confronto interventisti e pacifisti.

Per la prima volta in tv Antonio Gramsci, nipote e omonimo del fondatore del partito comunista italiano, ci parlerà della guerra da una prospettiva inedita. Tra i temi anche le sanzioni contro la Russia che hanno come obiettivo quello di congelare le ricchezze degli oligarchi russi anche in Italia, scopriremo ville principesche comprate negli angoli più belli del nostro Paese.

Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Luciana Castellina, Luigi De Magistris, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Vladislav Maistrouck, Claudio Locatelli, Daniele Piervincenzi, Ugo Poletti, Sandra Amurri, Iacopo Iacoboni, Gianluigi Paragone, Annarita Pilotti, Luca Telese, Povia, Alan Friedman, Alessandra Moretti, Alberto Contri.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 13 marzo 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.