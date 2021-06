Non è l’Arena, speciale Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra?: anticipazioni e ospiti 20 giugno

Questa sera, domenica 20 giugno 2021, La7 propone in prima serata dalle 21.30 uno speciale di Non è l’Arena curato da Massimo Giletti dal titolo Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra? Un viaggio tutto in esterna per uno speciale interamente dedicato alla mafia, scritto dal noto giornalista con Sandra Amurri ed Emanuela Imparato. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di Non è l’Arena di stasera.

ANTICIPAZIONI E OSPITI

Un viaggio tutto in esterna di Massimo Giletti che parte dal Cretto di Alberto Burri, una delle più importanti opere di arte contemporanea del nostro Paese, creato sulle macerie della vecchia città di Gibellina distrutta dal terremoto del Belice nel ’68. Un monumento alla memoria, che testimonia come un terremoto può cancellare un Paese ma non la sua storia. E la sua verità.

Per questo motivo il Cretto è stato scelto dal giornalista come set simbolico del suo speciale sulla mafia. Un racconto con cui Giletti – tornando alle origini del mestiere di inviato – cercherà di rintracciare il filo di quella verità smarrita relativo alla ormai famosa Trattativa tra lo Stato e pezzi deviati delle istituzioni. Una verità che, ancora oggi, nonostante siano trascorsi quasi trent’anni e le sentenze abbiano ricostruito le dinamiche delle stragi e condannato gli esecutori materiali – mettendo per la prima volta alla sbarra uno di fianco all’altro uomini mafiosi e uomini di Stato – attende di essere scritta compiutamente. Con testimonianze, rivelazioni e la scoperta di luoghi e personaggi, Giletti scatterà una nuova fotografia del cosiddetto “patto scellerato”, raccontando la storia delle stragi del ’93 e della Trattativa Stato-Mafia da una prospettiva inedita.

Ricordiamo che Massimo Giletti, da fine luglio 2020, vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute dal boss Filippo Graviano, dopo l’inchiesta di Non è l’Arena riguardante i boss scarcerati per l’emergenza Coronavirus. Il titolo, Abbattiamoli, cita un’intercettazione del figlio di Totò Riina che, parlando di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, disse “E la decisione fu quella: abbattiamoli”. Appuntamento con lo speciale di Non è l’Arena con Massimo Giletti questa sera, 10 giugno 2021, su La7 dalle 21.15.