Massimo Giletti: “Mi dica una cosa un po’ depravata che ha fatto su OnlyFans”. La risposta shock della creator

Massimo Giletti e la risposta shock della creator Fadwa su OnlyFans

Ha fatto discutere l’ultima puntata di Non è l’Arena, in onda nella serata di domenica 26 marzo 2023, in cui Massimo Giletti ha parlato, tra le altre cose, di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

Il conduttore e giornalista ha affrontato l’argomento ospitando, tra le altre persone, la creator Fadwa Rerhaye, 26enne originaria del Marocco che ha ammesso di guadagnare circa 2mila euro al mese grazie a OnlyFans.

“Per me OnlyFans è libertà, io ora posso esprimermi. Ho avuto un vissuto con mio padre… per una questione anche religiosa il mio corpo doveva essere coperto. Anche se in realtà ‘coprirsi tanto’ non c’è scritto da nessuna parte” ha dichiarato la giovnane.

“Ma suo padre lo sa di Only Fans?” ha chiesto Massimo Giletti alla 26enne, che ha risposto: “Credo di sì, non abbiamo più rapporti. Le foto? Me le scatto da sola o il mio fidanzato”.

Poi, è arrivata la rivelazione shock da parte della creator. “Che tipo di offerte le arrivano? Mi dica una cosa un po’ depravata che le hanno chiesto” ha domandato il conduttore.

“Mi arrivano richieste come ‘cag**ti nelle mutande’. Per quanto? 200 euro. Mi è stato proposto ma non l’ho mai fatta” ha risposto Fadwa.

“Una che invece ha fatto? Un po’ depravata ancora” ha chiesto ancora il conduttore di La7. “Pisc**rmi nelle mutande e inviarle e l’ho fatto per 80 euro” è stata la risposta della 26enne.