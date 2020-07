Non dirlo al mio capo, trama e cast della sesta e ultima puntata in replica stasera

Questa sera, domenica 12 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della sesta puntata della prima stagione. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della sesta puntata, in onda stasera, domenica 12 luglio 2020 alle ore 21,25 su Rai 1?

Anticipazioni: trama della sesta e ultima puntata

La puntata di questa sera è divisa, come al solito, in due parti: la prima parte s’intitola “Occhio per occhio, cuore per cuore” mentre la seconda s’intitola “A carte scoperte”. Nel primo episodio di stasera, Lisa scopre che Virginia, l’amante del marito defunto, ha avuto un figlio da lui. La donna le chiede inoltre un aiuto economico, grazie all’assicurazione sulla vita di Alberto che ha appena riscosso. Enrico, invece, viene informato che il padre si trova in fin di vita e Lisa lo convince ad andargli a fare visita. Dopo aver chiesto un esame del Dna, Lisa accetta di riconoscere il piccolo Paolo come figlio del marito. Mia però scopre la verità sul padre e ne rimane scossa. Quando Lisa confessa ad Enrico di amarla, l’avvocato decide di fare marcia indietro ancora una volta.

Nel secondo e ultimo episodio di Non dirlo al mio capo intitolato “A carte scoperte”, Enrico fa i conti con la morte di Giusto. Riesce a superare il dramma solo grazie al sostegno di Lisa, ma scopre che Giusto ha ceduto le quote al socio Emiliano in caso di morte improvvisa. Marta però scopre che l’avvocato è stato licenziato due anni prima da un altro studio e che ha abbandonato moglie e figlio. Quest’ultimo tra l’altro è Lorenzo, il ragazzo che Enrico ha sempre creduto il suo fratellastro. Facendo delle indagini, Lisa scopre che in realtà il figlio illegittimo di Giusto è proprio Enrico, nato da una relazione fra la madre ed Emiliano. L’arrivo di Nina Valentini complica le cose: Enrico confessa a Lisa che si tratta di sua moglie.

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Non dirlo al mio capo: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di oggi di Non dirlo al mio capo, ma qual è il cast completo? Oltre a Vanessa Incontrada, che interpreta Lisa Marcelli, e Lino Guanciale, Enrico Vinci, vediamo Perla Cercilli, interpretata da Chiara Francini, la babysitter di Mia e Giuseppe, anche se il suo vero nome è Assuntina Capotondi; Marta è Giorgia Surina, avvocatessa penalista dello studio Vinci innamorata follemente di Enrico ma che non può ben vedere Lisa; Gianmarco Saurino come Massimo Altieri; Aurora Ruffino come Cassandra Reggiani; Sara Zanier che interpreta Nina Valentini; Saul Nanni che interpreta Romeo Ruggeri; poi Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Christian Monaldi, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Andrea Bosca.

Potrebbero interessarti Rosy Abate 2: anticipazioni, trama e cast della terza puntata | 12 luglio La spia russa: trama, cast e streaming del film Tower Heist – Colpo ad alto livello: trama, cast e streaming del film