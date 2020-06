Non dirlo al mio capo, prossima puntata: cosa succederà il 14 giugno

La prossima puntata di Non dirlo al mio capo, che combacia con la terza della prima stagione, va in onda domenica prossima, 14 giugno 2200, alle ore 21:25 su Rai 1. Ma quali sono le anticipazioni della prossima puntata? Qual è la trama?

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Nella prossima puntata in onda il 14 giugno, vedremo nuovamente la storia divisa in due parti. Nel primo episodio, intitolato La vita che verrà, vediamo Lisa ancora impegnata a gestire telefonate da parte di uomini che vorrebbero uscire con lei. Alla festa dello studio Vinci deve aver dato il suo numero a tutti, mentre Enrico dopo aver passato la notte con una donna, la tratta con freddezza mandandola via, ancora ossessionato dal bigliettino ritrovato. Marta convince Lisa a uscire con qualcuno, capendo di avere davanti a sé una rivale in amore per Enrico. Intanto, in ufficio arriva un caso delicato, di due ragazze scambiate alla nascita. Intanto Mia, da quando Romeo ha perso i capelli, inizia ad aver paura della sua malattia e così prende le distanze. Intanto Lisa è ossessionata da Enrico e, quando finalmente riesce a parlarci, lo accusa di essere un vigliacco. Si scambiano un bacio appassionato, ma lei preferisce comunque uscire con un altro uomo.

Nell’altro episodio, intitolato Premio o punizione, Lisa scopre che l’uomo che sta frequentando insegna alla scuola di sua figlia e propone di uscire tutti insieme. Lisa però non è convinta, perché è ancora confusa, sa di essersi invaghita di Enrico ma è anche certa che quello sia un vicolo cieco. Intanto lo studio prende in carico il caso del colonnello Loffredo. La figlia è morta a un rave party per overdose e lui vuole sporgere denuncia contro chi ha organizzato quella festa.

Cosa è successo nella seconda puntata

Nella puntata che è andata in onda questa sera di Non dirlo al mio capo, abbiamo visto Lisa impegnata sia sul fronte professionale che privato. Arriva una lettera da parte dell’assicurazione che la informa del fatto che l’amante del marito è stata chiamata a deporre. Lisa è molto tentata di vendicarsi, ma anche molto combattuta. Nel mentre, deve trovare un modo per difendere una compagnia aerea responsabile di un grave incidente. In più, troverà il modo di avvicinarsi in modo compromettente ad Enrico, quando in ufficio andrà via la corrente.

E, riguardo Enrico, quest’ultimo troverà un biglietto scritto dal padre che potrebbe mettere a repentaglio il passato della sua famiglia. Mia non vede l’ora che Romeo torni a scuola ma non lo dà a vedere, ma non è neppure l’unica che freme a riguardo. Lisa, intanto, sotto consiglio di Marta rispolvera il suo animo glamour e andrà tutta agghindata alla festa dello studio Vinci. Non dirlo al mio capo vi aspetta su Rai 1 la prossima settimana, domenica 14 giugno 2020, in prima serata con la terza puntata della serie.

