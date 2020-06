Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della seconda puntata in replica stasera

Prendete Vanessa Incontrada, mettetela al fianco di Lino Guanciale e avrete Non dirlo al mio capo, una fiction che torna in replica su Rai 1 con la prima stagione. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. La serie, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda stasera, domenica 7 giugno 2020 alle ore 21:25 su Rai 1?

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Non dirlo al mio capo, le anticipazioni: trama e cast della seconda puntata

La puntata di questa sera è divisa in due parti: I soliti sospetti e Tentazioni inattese. Nella prima parte, vediamo arrivare una lettera da parte dell’assicurazione: l’amante del marito di Lisa è chiamata a deporre e lei non sa se vendicarsi o meno. Nel frattempo, il lavoro richiama un po’ tutti i suoi pensieri, perché deve elaborare la difficile difesa di una compagnia aerea responsabile di un grave incidente. Quando poi salta d’improvviso la corrente elettrica in ufficio, Lisa sembra essere disperata e finisce per trovarsi in una situazione compromettente con Enrico, fin troppo vicini per i suoi gusti.

Nella seconda parte della puntata di Non dirlo al tuo capo, intitolata Tentazioni inattese, Enrico decide di fare pulizia e trova un vecchio biglietto del padre, una piccola eredità che rischia di compromettere l’equilibrio della sua famiglia. Mia, senza mostrarlo, non vede l’ora che Romeo torni a scuola, ma non è l’unica. Lisa intanto è costretta da Marta a riassaporare la vita da single e arriva tutta in ghingheri alla festa dello studio Vinci. Non dirlo al mio capo vi aspetta su Rai 1 questa sera con la seconda puntata.

