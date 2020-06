Non dirlo al mio capo, prossima puntata: cosa succederà il 28 giugno

La prossima puntata di Non dirlo al mio capo, che corrisponde con la quarta della prima stagione, va in onda domenica prossima, 28 giugno 2200, alle ore 21:25 su Rai 1. Ma quali sono le anticipazioni della prossima puntata? Qual è la trama?

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Nella prossima puntata in onda il 14 giugno, vedremo nuovamente la storia divisa in due parti. Nel primo episodio, intitolato Vestito o maschera?, Lisa sembra inebriata dal successo sul lavoro e dal regalo ricevuto da Enrico che, nel frattempo, accetta di seguire il caso di Alessio, il vecchio autista del padre a cui è molto legato. Fabrizio va a trovare Lisa al lavoro e la bacia davanti a Enrico che nonostante non lo dia a vedere è geloso. Lisa, presa dal suo lavoro, arriva a sfogare la sua frustrazione con Giuseppe e lo maltratta, e poi capendo di essersi comportata male si scusa con lui.

Nell’altro episodio, intitolato Dire, fare, combaciare, Enrico prende in mano il caso del cardinale Balestra e gli fa credere che Lisa è la sua fidanzata e che si chiama Sabina, infatti si è inventato questa menzogna perché il cardinale è uno all’antica e si sentirebbe più al sicuro con un avvocato sistemato con una donna fissa. Jacopo vorrebbe chiedere a Claudia di uscire con lui ma non può portarla in nessun posto di classe a causa del suo basso salario, ma Lisa costringe Enrico a pagare sia per Jacopo sia per Claudia un ristorante di lusso con la minaccia che non avrebbe assecondato la recita. L’obbiettivo di Enrico è quello di convincere il cardinale a fare causa all’ONG che per poco non lo aveva accusato di appropriazione indebita.

Lisa e Enrico, nella prossima puntata di Non dirlo al mio capo, vanno a cena con il cardinale e nonostante la recita litigano come se fossero una vera coppia, tradendo alle volte un sincero sentimento amoroso, inoltre Lisa gli rivela che è a conoscenza del fatto che è andato a Roma per indagare sul figlio illegittimo ed è orgogliosa di lui. Il cardinale accetta di fare causa all’ONG, mentre Jacopo, che è a cena con Claudia, le confessa il suo amore e la mette a disagio. Mia mentre è a lezione di nuoto conosce un ragazzo molto carino di nome Giacomo e i due incominciano a uscire insieme facendo ingelosire Romeo.

Cosa è successo nella terza puntata

Nella puntata che è andata in onda questa sera di Non dirlo al mio capo, lo studio difende una banca colpevole di aver affamato i propri clienti, causa che costa ad Enrico un’aggressione. Romeo è finalmente tornato a scuola ma Mia, a disagio, sembra quasi volerlo evitare. Intanto Lisa, alla festa, ha lasciato il numero a “qualche” uomo di troppo: il suo cellulare non smette perciò di suonare. Mentre Enrico, secondo le anticipazioni di Non dirlo al mio capo, nasconde a stento la gelosia, Marta la spinge a dare una possibilità a tutti questi spasimanti. Gli appuntamenti sono un disastro dopo l’altro ma, nell’ennesimo tentativo di fuga, Lisa fa un incontro molto speciale: si tratta di Fabrizio.

In studio arriva la severissima madre di Marta, Elda, accusata di aver provocato una frattura ad una allieva della sua scuola di danza. Intanto Romeo arriva a scuola accompagnato dalla bella Greta, e questo a Mia non va giù. Nel frattempo Lisa rincontra Fabrizio e gli lascia il suo numero, speranzosa. Ma tutto sembra remarle contro: a casa imperversa un virus intestinale, Mia ha i nervi a fior di pelle e né Fabrizio né Enrico sembrano mostrare alcun interesse per lei. Non dirlo al mio capo vi aspetta su Rai 1 la prossima settimana, domenica 28 giugno 2020, in prima serata con la quarta puntata della serie.

