Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della terza puntata in replica stasera

Torna questa sera in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della terza puntata della prima stagione. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda stasera, domenica 21 giugno 2020 alle ore 21:25 su Rai 1?

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Anticipazioni: trama e cast della terza puntata

La puntata di questa sera è divisa in due parti: La vita che verrà e Premio e punizione. Nella prima parte, lo studio difende una banca colpevole di aver affamato i propri clienti, causa che costa ad Enrico un’aggressione. Romeo è finalmente tornato a scuola ma Mia, a disagio, sembra quasi volerlo evitare. Intanto Lisa, alla festa, ha lasciato il numero a “qualche” uomo di troppo: il suo cellulare non smette perciò di suonare. Mentre Enrico, secondo le anticipazioni di Non dirlo al mio capo, nasconde a stento la gelosia, Marta la spinge a dare una possibilità a tutti questi spasimanti. Gli appuntamenti sono un disastro dopo l’altro ma, nell’ennesimo tentativo di fuga, Lisa fa un incontro molto speciale: si tratta di Fabrizio.

Nella seconda parte della puntata di Non dirlo al tuo capo, intitolata Premio e punizione, in studio arriva la severissima madre di Marta, Elda, accusata di aver provocato una frattura ad una allieva della sua scuola di danza. Intanto Romeo arriva a scuola accompagnato dalla bella Greta, e questo a Mia non va giù. Nel frattempo Lisa rincontra Fabrizio e gli lascia il suo numero, speranzosa. Ma tutto sembra remarle contro: a casa imperversa un virus intestinale, Mia ha i nervi a fior di pelle e né Fabrizio né Enrico sembrano mostrare alcun interesse per lei. Non dirlo al mio capo vi aspetta su Rai 1 questa sera, 21 giugno 2020, con la terza puntata.

Potrebbero interessarti Live Non è la D’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 21 giugno Oltre la notte, il film Con Diane Kruger stasera su Rai 3: trama e cast Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti