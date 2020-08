Non dirlo al mio capo 3 si farà? Anticipazioni e cast della serie tv

Stasera, domenica 23 agosto 2020, su Rai 1 è andata in onda (in replica) l’ultima puntata della seconda stagione di Non dirlo al mio capo e ora i fan della serie tv si chiedono: la terza stagione si farà? Al momento non risultato risposte ufficiali. Nel 2018 la sceneggiatrice della fiction Elena Bucaccio si era dimostrata positiva per quanto riguarda la realizzazione di nuove storie. Tuttavia, le sue parole a TVBlog hanno spento qualche entusiasmo: “Se ci sarà una terza stagione, sarà molto diversa. Bisogna avere il coraggio di cambiare, le storie hanno un tempo. Soprattutto in una serie come questa, che nella prima stagione aveva una fortissima trama orizzontale e quest’anno un po’ meno. La terza stagione va cambiata”. Questo potrebbe voler dire che, nel caso in cui Non dirlo al mio capo 3 si farà, i personaggi potrebbero non essere più gli stessi. Insomma, le incognite sulla serie tv sono molte e bisognerà aspettare una decisione formale da parte dell’emittente.

Il cast

Al momento, come detto, non sappiamo se Non dirlo al mio capo 3 si farà o meno, tanto meno quindi il cast. Ma nel caso in cui si dovesse girare, si ripartirebbe dal cast delle prime due stagioni. Eccolo:

Vanessa Incontrada è Lisa Marcelli

è Lisa Marcelli Lino Guanciale è Enrico Vinci

è Enrico Vinci Chiara Francini è Assuntina Capotondi/Perla Cercilli

è Assuntina Capotondi/Perla Cercilli Giorgia Surina è Marta Castelli

è Marta Castelli Gianmarco Saurino è Massimo Altieri

è Massimo Altieri Aurora Ruffino è Cassandra Reggiani

è Cassandra Reggiani Sara Zanier è Nina Valentini

è Nina Valentini Saul Nanni è Romeo Ruggeri

è Romeo Ruggeri Ludovica Coscione è Mia Marcelli

è Mia Marcelli Davide Pugliese e Christian Monaldi sono Giuseppe Marcelli

e sono Giuseppe Marcelli Antonio Gerardi è Rocco Tancredi

è Rocco Tancredi Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti

è Aurora Luchetti Andrea Bosca è Fabrizio Del Corso

