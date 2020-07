Serie Tv Rai 2020-2021: le fiction che andranno in onda

SERIE TV RAI 2020-2021 – I palinsesti Rai per l’autunno-inverno 2020 e la primavera 2021 sono stati presentati. Oltre ai programmi di intrattenimento, sono state annunciate anche le serie tv (le fiction): sia nuove stagioni, sia titoli completamente nuovi. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio canale per canale.

Rai 1

NERO A METÀ

Nel 2020-2021 vedremo una nuova stagione per il poliziesco-comedy, forte del binomio tra i protagonisti. Claudio Amendola (Carlo Guerrieri) e Miguel Gobbo Diaz (Malik) sono stati promossi e devono districarsi tra vicende personali e casi da risolvere.

L’ALLIEVA

Terza stagione per la serie tv tra giallo e comedy. Al centro delle nuove puntate torna la coppia Lino Guanciale-Alessandra Mastronardi, insieme a un cast di nuove entrate, nuovi casi e quanto basta per rimettere in discussione l’identità dei protagonisti.

DOC – NELLE TUE MANI

Grande attesa per un titolo che l’emergenza sanitaria ha interrotto alla quarta serata. Si concluderà, quindi, la prima stagione che racconta la vita scissa del Dr. Fanti (Luca Argentero).

IO TI CERCHERÒ

La nuova serie tv che andrà in onda su Rai 1 sarà una fiction potente, drammatica e ricca di talento visivo ambientata a Roma dove un ex poliziotto, Valerio (Alessandro Gassman), segnato da quello che sembra il suicidio del figlio, indaga con l’aiuto di un’ex-collega (Maya Sansa) e nel dolore riscopre il senso della paternità e la forza per ricominciare.

GLI OROLOGI DEL DIAVOLO

Prima serie tv interpretata da Giuseppe Fiorello co-prodotta con la Spagna per la regia di Alessandro Angelini. Lungo la costa della Liguria, un uomo qualunque deve infiltrarsi nel mondo del narcotraffico mettendo a rischio la famiglia, il lavoro e la sua stessa identità.

VITE IN FUGA

Claudio Gioè e Anna Valle sono i protagonisti di una fiction che racconta il crollo di una banca, un dirigente al centro dei sospetti per la morte di un collega, le minacce alla famiglia, la necessità di nascondersi dietro una nuova identità e la scoperta di non conoscere fino in fondo chi ci è vicino.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE

La terza stagione della fortunata serie andrà in onda in primavera. Squadra confermata con Alessandro Gassman, Massimiliano Gallo, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino, nuove entrate e nuove prove per l’identità del gruppo.

CHE DIO CI AIUTI 6

Continuano attorno a Suor Angela (Elena Sofia Ricci), accogliente madre superiora, le vicende dei giovani ospiti del convitto. Una nuova combinatoria di personaggi e intrecci.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO

Secondo passo dopo il felice esordio. Nuove sfide per il gruppo e per il rapporto di amicizia dei ragazzi che studiano musica classica e per l’intransigente maestro Marioni (Alessio Boni).

UN PASSO DAL CIELO 6

Lo sfondo affascinante delle montagne altoatesine, il comandante Neri interpretato da Daniele Liotti e un restyling di storie e personaggi con la regia di Jan Maria Michelini.

IL COMMISSARIO RICCIARDI

Nuova serie tv con Lino Guanciale, regia di Alessandro D’Alatri, dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Napoli, anni ‘30: un commissario ferito dal dolore con il “Fatto” ovvero la capacità di percepire l’ultimo pensiero delle vittime di morte violenta, in una città caleidoscopica, mitologica e affascinante.

MINA SETTEMBRE

Con Serena Rossi, dalle opere di de Giovanni. Un social drama nel Rione Sanità di Napoli, un’assistente sociale aperta e empatica, un consultorio, le relazioni familiari, i casi da affrontare e una terribile minaccia seriale.

LA FUGGITIVA

Con Vittoria Puccini e la regia di Carlo Carlei. La storia di una donna costretta a lottare per suo figlio e per fare definitivamente i conti col suo passato.

LOLITA LOBOSCO

Luisa Ranieri interpreta un vicequestore di umili origini che torna nella sua Bari per affrontare delitti privati e ombre della sua storia personale.

MÀKARI

Serie tv Rai caratterizzata da un dream team. Dal produttore di Il commissario Montalbano, alla scrittura di Francesco Bruni, dal talento di Claudio Gioè alla visionarietà di Michele Soavi. Tratta dalle opere di Savatteri ambientate in Sicilia nella meravigliosa riserva dello Zingaro con protagonista Saverio Lamanna, scrittore per vocazione e detective per caso.

ESTERNO NOTTE

Serie in cui Marco Bellocchio torna a confrontarsi con i misteri e le ambiguità del rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro. Ogni puntata un punto di vista diverso: lo stesso statista, la moglie Eleonora, Francesco Cossiga, Paolo VI e la brigatista Adriana Faranda.

LEONARDO

Coproduzione internazionale per entrare nella personalità di una figura cardine del Rinascimento, con un taglio narrativo crime che indaga sul mistero di una vita così versatile e di un genio per tanti versi contemporaneo. Aidan Turner è Leonardo. Nel cast anche Freddie Highmore, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini.

IL COMMISSARIO MONTALBANO

Nuovi episodi nella consueta cornice di una Sicilia imperscrutabile in cui il pubblico ritroverà gli amati interpreti – a cominciare da Luca Zingaretti – e una nuova storia tratta dai grandi romanzi di Andrea Camilleri.

Rai 2

MARE FUORI

Un gruppo di detenuti in un Istituto Penale Minorile dove i sentimenti si esasperano e non si sfugge al conto con se stessi tra colpa, protervia e speranza. Con Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani.

L’ALLIGATORE

Nuovo crime-noir dai romanzi di Massimo Carlotto. Matteo Martari è un detective anticonvenzionale, temprato dall’ingiustizia di un carcere, che indaga nel sottobosco del perbenismo della provincia.

ROCCO SCHIAVONE 4

Marco Giallini tornerà con il questore romano e le sue avventure. Serie tv Rai ispirata ai romanzi di Antonio Manzini.

Serie tv Rai: dove vedere in tv e streaming

Dove sarà possibile vedere tutte le serie tv della Rai in tv e live streaming? Le fiction 2020-2021 andranno in onda su Rai 1 e Rai 2 in chiaro, gratis, in prima serata. Tutte saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

