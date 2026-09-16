Non così vicino: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Non così vicino, film con protagonista Tom Hanks. Una commedia del 2023 diretta da Marc Forster. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Otto, un uomo vedevo e in pensione dal carattere rigido e facilmente irritabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l’intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità, l’uomo non ha più interesse nella vita da quando ha perso sua moglie, ritirandosi a vivere in solitaria e lontano da ogni contatto umano positivo. Quando si trasferisce di fronte la sua casa una famiglia composta dai due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa la conoscenza dei suoi nuovi vicini. Otto stringe con loro un forte legame di amicizia, fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. Il burbero aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Sebbene sia restio ad abbandonare le sue vecchie abitudini si rivelerà arduo, Otto si renderà conto che aiutare gli altri non è poi così male.

Non così vicino: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Non così vicino? Protagonisti grandi attori come Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Mariana Treviño, Cameron Britton, Juanita Jennings, Peter Lawson Jones, Lavel Schley, Mike Birbiglia.

Streaming e tv

Dove vedere Non così vicino in diretta tv e in live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Raiplay.it.