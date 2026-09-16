È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 settembre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 16 settembre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 16 settembre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 16 settembre 2026

Gli equilibri nel Centrodestra, le scelte che attendono il Governo ma anche il complesso quadro internazionale saranno al centro dell’intervista al Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. Spazio poi al tema della “remigrazione”, parola d’ordine dei movimenti di estrema destra in Europa, che sembra prendere sempre più piede anche in Italia. Infine, un focus sull’influenza crescente dei social nella nostra società e sul legame molto stretto tra comunicazione online e politica. Tra gli ospiti della puntata anche: Luca Sommi, Claudio Borghi e Rita De Crescenzo.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 16 settembre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.