La vita di Erica è cambiata radicalmente. La scrittrice vive con Leonardo, di cui è profondamente innamorata. Erica, però, non riesce a riprendere a scrivere, nonostante Leo la supporti. Anche Lucia, la sorella, è preoccupata, e chiede a Francesco di parlare con Erica, che non sembra volersi confidare. Una tragica fatalità riaccende il bisogno di giustizia di Erica, la donna si trova coinvolta in un nuovo caso da risolvere. La piccola Elisa, la migliore amica di sua nipote Giada, è in pericolo. Erica prova a indagare, mettendo a rischio sé stessa.