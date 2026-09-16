Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Questa sera, mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Erica – Una detective per caso, la nuova serie tv diretta da Ciro D’Emilio (adattamento italiano della serie di successo francese ERICA, tratta dai romanzi “Erica Falck” scritti da Camilla Läckberg) con un cast guidato da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, affiancati da Ivana Lotito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
La vita di Erica è cambiata radicalmente. La scrittrice vive con Leonardo, di cui è profondamente innamorata. Erica, però, non riesce a riprendere a scrivere, nonostante Leo la supporti. Anche Lucia, la sorella, è preoccupata, e chiede a Francesco di parlare con Erica, che non sembra volersi confidare. Una tragica fatalità riaccende il bisogno di giustizia di Erica, la donna si trova coinvolta in un nuovo caso da risolvere. La piccola Elisa, la migliore amica di sua nipote Giada, è in pericolo. Erica prova a indagare, mettendo a rischio sé stessa.
Erica – Una detective per caso: il cast
Abbiamo visto la trama di Erica – Una detective per caso, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori: Vanessa Incontrada, Francesco Scianna, Ivana Lotito, Giampiero De Concilio, Valerio Morigi, Josafat Vagni e Fabio Vezzosi.