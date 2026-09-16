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The Plane: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Plane: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda The Plane, film del 2023 diretta da Jean-François Richet, con protagonista Gerard Butler. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film vede protagonista il pilota e comandante Brodie Torrance. Durante una violenta tempesta che danneggia buon parte dell’aereo, l’uomo riesce a salvare i passeggeri, grazie a un atterraggio di emergenza. Il velivolo plana però sull’isola di Jolo, nelle Filippine, una terra devastata dalla guerra. Il gruppo di passeggeri vengono subito preso in ostaggio dai pericolosi ribelli locali, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), uno dei passeggeri estradato perché accusato di omicidio, che l’FBI stava trasportando sul suo volo. I due faranno squadra nel tentativo di portare in salvo il maggior numero di ostaggi possibili. Riuscirà il capitano a salvare i suoi passeggeri e a fuggire dall’isola?

The Plane: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Plane? Protagonisti sono Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes, Tony Goldwyn. Di seguito tutte gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Gerard Butler: Brodie Torrance
  • Mike Colter: Louis Gaspare
  • Yoson An: Dele
  • Tony Goldwyn: Scarsdale
  • Daniella Pineda: Bonnie
  • Kelly Gale: Katie
  • Remi Adeleke: Shellback
  • Haleigh Hekking: Daniela
  • Lilly Krug: Brie
  • Joey Slotnick: Sinclair
  • Oliver Trevena: Carver
  • Paul Ben-Victor: Hampton
  • Quinn McPherson: Donahue

Streaming e tv

Dove vedere The Plane in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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