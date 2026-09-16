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Mi manda Raitre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 settembre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mi manda Raitre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 settembre

Questa sera, mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mi manda Raitre, storico programma dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi, i diritti negati e la burocrazia. Alla conduzione Federico Ruffo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Niente studio, niente talk, solo immagini, racconto e investigazione sul campo: stasera va in onda lo speciale di “Mi Manda Raitre” dal titolo “Furbetti d’Italia”, sull’attività dei “furbetti” negli aeroporti, nel traffico cittadino, nel mondo dei veicoli in sharing e in quello immobiliare, nelle università.

Si inizia dai controlli negli aeroporti con agenti delle Dogane e Guardia di Finanza: alcuni dei viaggiatori che vengono fermati portano bagagli con farmaci, cibo mal conservato, animali anche vivi, merci pericolose per la salute dei cittadini. Si prosegue con un’inchiesta nelle università italiane e negli scandali di quella che viene definita “concorsopoli”: esami e concorsi pubblici si svolgono sempre in modo trasparente? Vince il candidato migliore? Approfondimento anche sulle modalità di ricarica delle batterie dei veicoli in sharing- fatta spesso in luoghi di fortuna che non somigliano affatto a magazzini specializzati- e sul mondo degli affitti e della vendita delle case: cantine o depositi proposti come abitazioni a prezzi altissimi, letti e bagni ricavati in grotte o in armadi a scomparsa, affitti legati a ristrutturazioni a carico dell’affittuario. E alla fine, furbetti sono anche quelli che alla spasmodica ricerca di un parcheggio, si fermano “solo due minuti” su un passo carrabile o su un posto disabili.

Streaming e tv

Dove vedere Mi manda Raitre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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