Mi manda Raitre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 settembre

Questa sera, mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mi manda Raitre, storico programma dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi, i diritti negati e la burocrazia. Alla conduzione Federico Ruffo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Niente studio, niente talk, solo immagini, racconto e investigazione sul campo: stasera va in onda lo speciale di “Mi Manda Raitre” dal titolo “Furbetti d’Italia”, sull’attività dei “furbetti” negli aeroporti, nel traffico cittadino, nel mondo dei veicoli in sharing e in quello immobiliare, nelle università.

Si inizia dai controlli negli aeroporti con agenti delle Dogane e Guardia di Finanza: alcuni dei viaggiatori che vengono fermati portano bagagli con farmaci, cibo mal conservato, animali anche vivi, merci pericolose per la salute dei cittadini. Si prosegue con un’inchiesta nelle università italiane e negli scandali di quella che viene definita “concorsopoli”: esami e concorsi pubblici si svolgono sempre in modo trasparente? Vince il candidato migliore? Approfondimento anche sulle modalità di ricarica delle batterie dei veicoli in sharing- fatta spesso in luoghi di fortuna che non somigliano affatto a magazzini specializzati- e sul mondo degli affitti e della vendita delle case: cantine o depositi proposti come abitazioni a prezzi altissimi, letti e bagni ricavati in grotte o in armadi a scomparsa, affitti legati a ristrutturazioni a carico dell’affittuario. E alla fine, furbetti sono anche quelli che alla spasmodica ricerca di un parcheggio, si fermano “solo due minuti” su un passo carrabile o su un posto disabili.

Streaming e tv

Dove vedere Mi manda Raitre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.